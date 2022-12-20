https://sputnikarabic.ae/20221220/انقطاع-الكهرباء-عن-70-ألف-أمريكي-عقب-زلزال-تسبب-في-إصابات-وأضرار-مادية-1071426765.html

انقطاع الكهرباء عن 70 ألف أمريكي عقب زلزال تسبب في إصابات وأضرار مادية

انقطاع الكهرباء عن 70 ألف أمريكي عقب زلزال تسبب في إصابات وأضرار مادية

قال مسؤولون أمريكيون، إن زلزالا قويا هز منطقة ريفية من الساحل الشمالي لولاية كاليفورنيا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أدى إلى فزع السكان النائمين وقطع التيار... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T21:59+0000

2022-12-20T21:59+0000

2022-12-20T21:59+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقع زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر في الساعة 2:34 صباحا بالتوقيت المحلي، بالقرب من فيرنديل، وهو مجتمع صغير يقع على بعد نحو 210 أميال (345 كيلومترا) شمال غرب سان فرانسيسكو وعلى مقربة من ساحل المحيط الهادئ.وقال بريان فيرجسون، المتحدث باسم مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا لخدمات الطوارئ، إنه كانت هناك "بعض الأضرار" التي لحقت بالمباني والبنية التحتية في مقاطعة هومبولت، وفقد مستشفيان في المنطقة الكهرباء واعتمدا على المولدات، ولكن يبدو أن حجم الضرر "ضئيل" مقارنة بقوة الزلزال.المنطقة جزء من الساحل الشمالي البعيد من ولاية كاليفورنيا ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وهي موطن لغابات الخشب الأحمر والجبال والميناء وجامعة الولاية. كان مركز الزلزال بعيدا عن الشاطئ على عمق حوالي 10 أميال (16 كيلومترا)، وتبع ذلك العديد من الهزات الارتدادية.وقال مكتب عمدة مقاطعة هومبولت في بيان صدر في وقت مبكر بعد الظهر، إنه جرى الإبلاغ عن إصابة 11 شخصا بجروح. وأشار المسؤولون إلى وفاة شخصين نتيجة "حالات الطوارئ الطبية" أثناء الزلزال أو بعده مباشرة.تركزت الأضرار في الغالب على المجتمعات الصغيرة في ريو ديل وفيرندال وفورتونا، وتكن هناك تفاصيل محددة عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية، حيث قال المسؤولون إن التقييمات لا تزال جارية، وإن ذلك قد يشمل عدد من المنازل التي قد تتضرر بشدة بما يكفي لتهجير السكان.قال سناتور الولاية مايك ماكغواير إنه كان هناك حريقا هيكليا مؤكدا، وانهارت بعض المباني من أساساتها، وتضررت شبكة المياه، لكن لم يتضح ما إذا كانت أي من المنازل والشركات قد فقدت الوصول إلى المياه. قالت السلطات إن أكثر من 70 ألف شخص انقطعوا عن الكهرباء.

https://sputnikarabic.ae/20221220/هيئة-المسح-الجيولوجي-الأمريكية-زلزال-بقوة-64-درجة-يضرب-شمال-كاليفورنيا-1071398610.html

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