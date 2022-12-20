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https://sputnikarabic.ae/20221220/انقطاع-جزئي-للتيار-الكهربائي-في-مقاطعة-روسية-إثر-قصف-أوكراني-1071381049.html
انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في مقاطعة روسية إثر قصف أوكراني
انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في مقاطعة روسية إثر قصف أوكراني
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت بلدة سوزيمسكي في مقاطعة بريانسك جنوبي روسيا، مما تسبب بانقطاع جزئي... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T05:06+0000
2022-12-20T05:08+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. قال بوغوماز، عبر تلغرام، "قصفت القوات الأوكرانية قرية سوزيمسكي ونتيجة لذلك، انقطع التيار الكهربائي جزئيًا عن القرية ولم تقع إصابات. تعمل جميع خدمات الطوارئ في المنطقة. بمجرد توفير الوصول الآمن إلى مرافق الإمداد بالطاقة، ستبدأ فرق الإصلاح أعمال الترميم.
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روسيا

انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في مقاطعة روسية إثر قصف أوكراني

05:06 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 05:08 GMT 20.12.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورجنود تابعون للقوات المسلحة دونيتسك الشعبية في فناء مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة دونيتسك تضرر من جراء القصف الأوكراني 28 مارس 2022
جنود تابعون للقوات المسلحة دونيتسك الشعبية في فناء مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة دونيتسك تضرر من جراء القصف الأوكراني 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت بلدة سوزيمسكي في مقاطعة بريانسك جنوبي روسيا، مما تسبب بانقطاع جزئي للتيار الكهربائي، دون وقوع خسائر بشرية.
موسكو - سبوتنيك. قال بوغوماز، عبر تلغرام، "قصفت القوات الأوكرانية قرية سوزيمسكي ونتيجة لذلك، انقطع التيار الكهربائي جزئيًا عن القرية ولم تقع إصابات. تعمل جميع خدمات الطوارئ في المنطقة. بمجرد توفير الوصول الآمن إلى مرافق الإمداد بالطاقة، ستبدأ فرق الإصلاح أعمال الترميم.
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