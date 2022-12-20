https://sputnikarabic.ae/20221220/بعد-اختفاء-طويل-واحتجاجات-بدء-عودة-آلاف-الجنود-الصوماليين-من-إريتريا-1071402032.html

بعد اختفاء طويل واحتجاجات... بدء عودة آلاف الجنود الصوماليين من إريتريا

بعد اختفاء طويل واحتجاجات... بدء عودة آلاف الجنود الصوماليين من إريتريا

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أنّ العسكريين الذين يتدرّبون منذ أشهر في إريتريا سيباشرون العودة إلى الصومال في الأيام المقبلة . 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T13:02+0000

2022-12-20T13:02+0000

2022-12-20T13:02+0000

الصومال

العالم العربي

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وفي منتدى نظمه مغتربون صوماليون في الولايات المتّحدة خلال زيارته إلى هذا البلد، قال محمود إنه "قبل نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر، سيبدأون بالعودة وفي كانون الثاني/يناير ستُنجز عودتهم بالكامل".وتلقى نحو 5000 جندي صومالي أرسلتهم الحكومة الصومالية السابقة تدريبات في إريتريا، وقد أثار إرسال أولئك الجنود سرا في عهد الرئيس السابق، محمد عبد الله فرماجو جدلا سياسيا كبيرا في البلاد.وقد زار الرئيس حسن شيخ محمود منذ فوزه برئاسة الجمهورية في منتصف مايو الماضي أسمرة مرتين لبحث ترتيبات عودة تلك القوات إلى البلاد مع الرئيس الإريتري، إيساس أفورقي.وفي نهاية عهد سلفه محمود محمد عبدالله الملقب فرماجو رفع أهالي هؤلاء الجنود أصواتهم احتجاجا بعدما انقطعت أخبار أبنائهم عنهم وانتشرت شائعات مفادها أنهم أرسلوا للقتال في تيغراي.وطالب أهالي الجنود السلطات بمعلومات عن مصير أبنائهم وبإعادتهم إلى وطنهم.والعام الماضي لفت مقرّر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إريتريا محمد عبد السلام بابكر إلى وجود "تقارير تفيد بنقل جنود صوماليين من معسكرات تدريب عسكرية في إريتريا إلى الخطوط الأمامية في تيغراي حيث يرافقون قوات إريترية" تؤازر القوات الفدرالية الإثيوبية في حربها ضد متمردي تيغراي.ووقّعت الحكومة الإثيوبية ومتمردو تيغراي اتفاق سلام في 2 تشرين الثاني/نوفمبر في جنوب أفريقيا لإنهاء حرب استمرت عامين وتسبّبت بأزمة إنسانية خطيرة في شمال إثيوبيا.

https://sputnikarabic.ae/20220109/جبهة-تيغراي-الإثيوبية-تتهم-إريتريا-بمهاجمة-قواتها-1055150665.html

https://sputnikarabic.ae/20220719/السلطات-الصومالية-تطمئن-الشعب-عودة-5-آلاف-جندي-مفقود-من-إريتريا-قريبا-1065296663.html

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