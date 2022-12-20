https://sputnikarabic.ae/20221220/بعد-انطلاقها-ما-الذي-يمكن-أن-تقدمه-قمة-بغداد-2-للبنان؟-1071416155.html

بعد انطلاقها... ما الذي يمكن أن تقدمه قمة "بغداد 2" للبنان؟

بعد انطلاقها... ما الذي يمكن أن تقدمه قمة "بغداد 2" للبنان؟

تعول الكثير من القوى السياسية اللبنانية آمالًا كبيرة على مؤتمر "بغداد 2" الذي تستضيفه الأردن بمشاركة 12 دولة، لإحداث خرق في ملف التسوية السياسية وانتخاب رئيس... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T17:21+0000

2022-12-20T17:21+0000

2022-12-20T17:21+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071398058_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d289ba6ed037292a07429640ebc5a2e6.jpg

وانطلقت أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم الثلاثاء، بدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يأتي بناء على قرار صدر عن المؤتمر الأول الذي عُقد في أغسطس/آب 2021 في بغداد، لينعقد تأكيدا على دعم العراق وسيادته وأمنه.وقال مراقبون إن الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان بات من الصعب حلها داخليًا، وبات هناك ترقب لتدخل دولي يضع البلاد على بداية طريق الإصلاح، مؤكدين أن مؤتمر "بغداد 2" قد يكون فرصة لهذه التسوية، حيث يضم أهم الدول الفاعلة في الداخل اللبناني، على رأسها السعودية وإيران وفرنسا.نقاط التماسوبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك بعض المسائل الملفتة والأساسية نحو هذا المؤتمر، خاصة بأنه يجمع إيران إلى جانب السعودية، ولبنان ينتظر ماذا ستكون العلاقات الإيرانية السعودية لأن ذلك سيساعده على الخروج من أزمته، فإذا كان هناك تنافس وصراع سينعكس على لبنان بسبب تأثير ونفوذ كليهما على الساحة اللبنانية، بينما إذا نتج عن المؤتمر التقارب وفتح حوار جدي بين الرياض وطهران ودول الخليج فقد يساعد لبنان لإيجاد تسوية داخلية تخرجه من الأزمة.وتابع: "هذا المؤتمر الذي عقد تحت عنوان مساعدة العراق وفتح الحوار مع دول الجوار، شهد غياب سوريا التي لها دور أساسي في العلاقة مع العراق، بالإضافة لدورها على الساحة اللبنانية، وغياب دمشق عن المؤتمر يشكل نوعا من الإعاقة ونقطة ترقب إلى ما سيحدث إن كان بالمعنى الإيجابي، وخرج عنه الحوار والمشاركة والتناغم بين دول المجاورة للعراق أم التنافس وولادة محاور جديدة ومحاولة عزل سوريا، وهو ما سيكون له تأثير على الساحة اللبنانية".تعويل خارجيبدوره، قال أسامة وهبي، الناشط المدني، والسياسي اللبناني إن "الأزمة في لبنان وصلت لحائط سد، واليوم نعيش بدون رئيس، وفي ظل وجود حكومة تصريف أعمال مشكوك في شرعيتها، وفي ظل انهيار اقتصادي ونقدي كبير، وعجز مالي واقتصادي ضخم، وكل هذه الأزمات التي يعاني منها لبنان، أصبحت الطبقة السياسية الحاكمة عاجزة عن حل أي منها".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذه الطبقة عاجزة عن إجراء أي إصلاحات مطلوبة من صندوق النقد الدولي، والدول المانحة، وبالتالي ليس هناك أي أفق في الداخل اللبناني لحل هذه المعضلة، وكل أسبوع نرى المسرحية التي تحصل في مجلس النواب، وتحاول إيهام الرأي العام بأنها جلسات لانتخاب رئيس جمهورية بينما هي مجرد مسرحيات هزلية، يعرف الرأي العام أنها لن تأتي برئيس جمهورية.وتابع: "كل الأزمات التي عانى منها لبنان في السابق، كانت تحل من خلال التدخلات الخارجية، الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في 1975، واستمرت 15 عامًا، تم وقفها والاتفاق على عقد اجتماع جديد ودستور جديد من خلال اتفاق الطائف في السعودية، وكانت هذه التسوية الإقليمية والدولية التي أوقفت الحرب وفتحت آفاق جديدة في لبنان واستمر في هذه المرحلة من السلم الأهلي لمدة 15 عاما إلى أن جاء اغتيال الرئيس رفيق الحريري وفتح مرحلة جديدة من الأزمات، ثم اتفاق الدوحة في عام 2008 بالتدخل من قطر ودول عديدة وأنهت الفراغ الرئاسي الذي كان حاصلا حينها، وكان الحل بتسوية إقليمية أيضًا".ويرى وهبي أن لبنان اليوم في مأزق كبير، وأزمة عاصية عن الحل داخليًا، بالتالي أصبحت القوى السياسية الحاكمة في لبنان تنتظر تسوية خارجية، ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر "بغداد 2" الذي سيعقد في الأردن، ويشارك فيه دول لها نفوذ في لبنان، ولها جماعات ويد عليا في الأزمات والحلول، مثل إيران والسعودية وقطر ومصر وفرنسا التي تلعب دورًا بارزًا منذ انفجار مرفأ بيروت في عام 2020.ويشارك بالمؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وحاكم رأس الخيمة في دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزراء خارجية السعودية وعُمان والبحرين وقطر وإيران.ويعاني لبنان من أزمات كثيرة، سياسية واقتصادية، أبرزها مؤخرا شغور منصب الرئاسة، حيث فشل البرلمان لعشر مرات متوالية في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس السابق العماد ميشال عون، وهو ما يلقي بظلاله على ملفات كثيرة، تتعلق بالاقتصاد وغيره.

https://sputnikarabic.ae/20221220/وزير-الخارجية-الأردني-مؤتمر-بغداد-المقبل-سيعقد-في-مصر-1071412784.html

https://sputnikarabic.ae/20221220/السيسي-نرفض-أي-تدخل-في-شؤون-العراق-ونثمن-تضحيات-شعبه-في-مواجهة-الإرهاب--1071403762.html

https://sputnikarabic.ae/20221213/بعد-زيارة-ميقاتي-وعون-للسعودية-وقطر-هل-ثمة-مقاربة-خليجية-لحل-أزمة-لبنان-وما-فرص-نجاحها؟-1071175460.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار لبنان