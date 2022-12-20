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https://sputnikarabic.ae/20221220/بعد-تهديدها-لطوكيو-بـ-عمل-حقيقي-ما-هي-القدرات-العسكرية-لكل-من-كوريا-الشمالية-واليابان-1071410688.html
بعد تهديدها لطوكيو بـ"عمل حقيقي"... ما هي القدرات العسكرية لكل من كوريا الشمالية واليابان؟
بعد تهديدها لطوكيو بـ"عمل حقيقي"... ما هي القدرات العسكرية لكل من كوريا الشمالية واليابان؟
يصنف الجيش الياباني في المرتبة رقم 5 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 عالميا. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T15:52+0000
2022-12-20T15:52+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
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وأثار إعلان اليابان التخلي عن استراتيجيتها الدفاعية والعمل على امتلاك قدرات هجومية، غضب كوريا الشمالية، التي توعدت بما وصفته بـ "عمل حقيقي" للرد على هذه الخطوة.ما هي قدرات الجيش الياباني؟تضم القوة البشرية للجيش الياباني 309 آلاف جندي يشملون القوات العاملة الاحتياطية وشبه العسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.كما يمتلك الجيش الياباني أسلحة متطورة في البر والبحر والجو، ويشكل العتاد العسكري لليابان:وتقدر ميزانية الدفاع اليابانية في 2022 بـ 47.4 مليار دولار وتصنف في المرتبة السابعة عالميا بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم.ما هي قدرات جيش كوريا الشمالية؟تضم القوة البشرية لجيش كوريا الشمالية بمليوني جندي وتضم القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية.ويضاف إلى ذلك تمتلك كوريا الشمالية بأنواع مختلفة من الأسلحة في البر والبحر والجو تشمل:وتقدر ميزانية دفاع كوريا الشمالية بـ 4.5 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 45 عالميا.يذكر أن استراتيجية الأمن القومي الجديدة التي أعلنت عنها اليابان الجمعة الماضي، تنص على أن طوكيو ستعمل على لعب دور إقليمي أكبر لخلق توازن جديد في العلاقات الدولية بالتعاون مع واشنطن.وعلقت وزارة خارجية كوريا الشمالية على الخطوة اليابانية الجديدة، معتبرة أنها تمثل تهديدا أمنيا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221220/كوريا-الشمالية-تحذر-اليابان-وتهدد-بـاتخاذ-عمل-حقيقي-1071385257.html
https://sputnikarabic.ae/20221218/لماذا-قررت-اليابان-التخلي-عن-استراتيجيتها-الدفاعية-وزيادة-قدراتها-الهجومية-1071329538.html
كوريا الشمالية
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رصد عسكري, كوريا الشمالية
رصد عسكري, كوريا الشمالية

بعد تهديدها لطوكيو بـ"عمل حقيقي"... ما هي القدرات العسكرية لكل من كوريا الشمالية واليابان؟

15:52 GMT 20.12.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIأقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الياباني
أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
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يصنف الجيش الياباني في المرتبة رقم 5 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 عالميا.
وأثار إعلان اليابان التخلي عن استراتيجيتها الدفاعية والعمل على امتلاك قدرات هجومية، غضب كوريا الشمالية، التي توعدت بما وصفته بـ "عمل حقيقي" للرد على هذه الخطوة.
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
كوريا الشمالية تحذر اليابان وتهدد بـ"اتخاذ عمل حقيقي"
09:04 GMT

ما هي قدرات الجيش الياباني؟

تضم القوة البشرية للجيش الياباني 309 آلاف جندي يشملون القوات العاملة الاحتياطية وشبه العسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
كما يمتلك الجيش الياباني أسلحة متطورة في البر والبحر والجو، ويشكل العتاد العسكري لليابان:
1449 طائرة حربية.
1004 دبابات.
5 آلاف و500 مدرعة.
214 مدفعا ذاتي الحركة.
480 مدفعا مقطورا.
99 راجمة صواريخ.
155 وحدة بحرية.
وتقدر ميزانية الدفاع اليابانية في 2022 بـ 47.4 مليار دولار وتصنف في المرتبة السابعة عالميا بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم.

ما هي قدرات جيش كوريا الشمالية؟

تضم القوة البشرية لجيش كوريا الشمالية بمليوني جندي وتضم القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية.
ويضاف إلى ذلك تمتلك كوريا الشمالية بأنواع مختلفة من الأسلحة في البر والبحر والجو تشمل:
946 طائرة حربية.
5 آلاف و895 دبابة.
4 آلاف و114 مدرعة.
450 مدفعا ذاتي الحركة.
250 مدفعا مقطورا.
ألف و360 راجمة صواريخ.
450 وحدة بحرية، بينها 35 غواصة.
وتقدر ميزانية دفاع كوريا الشمالية بـ 4.5 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 45 عالميا.
الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
لماذا قررت اليابان امتلاك أسلحة هجومية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية؟
18 ديسمبر, 15:43 GMT
يذكر أن استراتيجية الأمن القومي الجديدة التي أعلنت عنها اليابان الجمعة الماضي، تنص على أن طوكيو ستعمل على لعب دور إقليمي أكبر لخلق توازن جديد في العلاقات الدولية بالتعاون مع واشنطن.
وعلقت وزارة خارجية كوريا الشمالية على الخطوة اليابانية الجديدة، معتبرة أنها تمثل تهديدا أمنيا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا.
أخطر 5 أسلحة يملكها الجيش الياباني
أخطر 5 أسلحة يملكها الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
أخطر 5 أسلحة يملكها الجيش الياباني
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