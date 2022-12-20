https://sputnikarabic.ae/20221220/بعد-تهديدها-لطوكيو-بـ-عمل-حقيقي-ما-هي-القدرات-العسكرية-لكل-من-كوريا-الشمالية-واليابان-1071410688.html
بعد تهديدها لطوكيو بـ"عمل حقيقي"... ما هي القدرات العسكرية لكل من كوريا الشمالية واليابان؟
بعد تهديدها لطوكيو بـ"عمل حقيقي"... ما هي القدرات العسكرية لكل من كوريا الشمالية واليابان؟
يصنف الجيش الياباني في المرتبة رقم 5 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 عالميا. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T15:52+0000
2022-12-20T15:52+0000
2022-12-20T15:52+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
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وأثار إعلان اليابان التخلي عن استراتيجيتها الدفاعية والعمل على امتلاك قدرات هجومية، غضب كوريا الشمالية، التي توعدت بما وصفته بـ "عمل حقيقي" للرد على هذه الخطوة.ما هي قدرات الجيش الياباني؟تضم القوة البشرية للجيش الياباني 309 آلاف جندي يشملون القوات العاملة الاحتياطية وشبه العسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.كما يمتلك الجيش الياباني أسلحة متطورة في البر والبحر والجو، ويشكل العتاد العسكري لليابان:وتقدر ميزانية الدفاع اليابانية في 2022 بـ 47.4 مليار دولار وتصنف في المرتبة السابعة عالميا بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم.ما هي قدرات جيش كوريا الشمالية؟تضم القوة البشرية لجيش كوريا الشمالية بمليوني جندي وتضم القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية.ويضاف إلى ذلك تمتلك كوريا الشمالية بأنواع مختلفة من الأسلحة في البر والبحر والجو تشمل:وتقدر ميزانية دفاع كوريا الشمالية بـ 4.5 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 45 عالميا.يذكر أن استراتيجية الأمن القومي الجديدة التي أعلنت عنها اليابان الجمعة الماضي، تنص على أن طوكيو ستعمل على لعب دور إقليمي أكبر لخلق توازن جديد في العلاقات الدولية بالتعاون مع واشنطن.وعلقت وزارة خارجية كوريا الشمالية على الخطوة اليابانية الجديدة، معتبرة أنها تمثل تهديدا أمنيا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221220/كوريا-الشمالية-تحذر-اليابان-وتهدد-بـاتخاذ-عمل-حقيقي-1071385257.html
https://sputnikarabic.ae/20221218/لماذا-قررت-اليابان-التخلي-عن-استراتيجيتها-الدفاعية-وزيادة-قدراتها-الهجومية-1071329538.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, كوريا الشمالية
رصد عسكري, كوريا الشمالية
بعد تهديدها لطوكيو بـ"عمل حقيقي"... ما هي القدرات العسكرية لكل من كوريا الشمالية واليابان؟
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يصنف الجيش الياباني في المرتبة رقم 5 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 عالميا.
وأثار إعلان اليابان التخلي عن استراتيجيتها الدفاعية والعمل على امتلاك قدرات هجومية، غضب كوريا الشمالية، التي توعدت بما وصفته بـ "عمل حقيقي" للرد على هذه الخطوة.
ما هي قدرات الجيش الياباني؟
تضم القوة البشرية للجيش الياباني
309 آلاف جندي يشملون القوات العاملة الاحتياطية وشبه العسكرية، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
كما يمتلك الجيش الياباني أسلحة متطورة في البر والبحر والجو، ويشكل العتاد العسكري لليابان:
وتقدر ميزانية الدفاع اليابانية في 2022 بـ 47.4 مليار دولار وتصنف في المرتبة السابعة عالميا بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم.
ما هي قدرات جيش كوريا الشمالية؟
تضم القوة البشرية لجيش كوريا الشمالية
بمليوني جندي وتضم القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية.
ويضاف إلى ذلك تمتلك كوريا الشمالية بأنواع مختلفة من الأسلحة في البر والبحر والجو تشمل:
450 وحدة بحرية، بينها 35 غواصة.
وتقدر ميزانية دفاع كوريا الشمالية بـ 4.5 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 45 عالميا.
يذكر أن استراتيجية الأمن القومي
الجديدة التي أعلنت عنها اليابان الجمعة الماضي، تنص على أن طوكيو ستعمل على لعب دور إقليمي أكبر لخلق توازن جديد في العلاقات الدولية بالتعاون مع واشنطن.
وعلقت وزارة خارجية كوريا الشمالية على الخطوة اليابانية الجديدة، معتبرة أنها تمثل تهديدا أمنيا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا.