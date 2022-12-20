https://sputnikarabic.ae/20221220/بوتين-أوكرانيا-تستهدف-المناطق-السكنية-عن-قصد-1071423000.html
بوتين: أوكرانيا تستهدف المناطق السكنية في دونيتسك عمدا
بوتين: أوكرانيا تستهدف المناطق السكنية في دونيتسك عمدا
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن كييف توجه عن قصد ضربات نحو المناطق السكنية في دونيتسك مستهدفة المواطنين. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T19:54+0000
2022-12-20T19:54+0000
2022-12-20T20:24+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0c/1068934010_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_bc9d89e2c1be6761e3726a94b9ca43d3.jpg
وأضاف بوتين في اجتماع مع القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين: "لم تنطق وسائل الإعلام الأجنبية والمدافعون عن حقوق الإنسان بأي شيء حول قصف كييف للتجمعات السكنية في دونيتسك".وكشف بوشيلين أنه "من 2 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني في دونيتسك، قتل 21 مدنياً وجرح 94 آخرون نتيجة القصف الأوكراني".وخاطب بوشلين الرئيس قائلاً: "القوات المسلحة الروسية تفعل كل ما في وسعها، ولكن فيما يتعلق بهذا (قصف المدن)، أطلب منكم زيادة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا موسعا غدا الأربعاء مع قيادات وزارة الدفاع الروسية.وذكر الكرملين في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيعقد في مركز إدارة الدفاع الوطني.وخلال الاجتماع، سيبحث الرئيس الروسي مع القادة العسكريين نتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في عام 2022، مما سيتم تحديد مهام العام المقبل".وسيتم تقديم التقرير الرئيسي من قبل وزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي سيوضح التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة، وعدد الأسلحة والمعدات التي تلقتها القوات في العام المنتهي، وبناء البنية التحتية العسكرية، ونتائج الأنشطة الدولية للإدارة والحماية الاجتماعية للأفراد العسكريين.
https://sputnikarabic.ae/20221218/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-صواريخ-غراد-على-مناطق-مختلفة-من-دونباس-1071318065.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0c/1068934010_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_09e01abec4b9f4a61a73ae499f33b6cf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
بوتين: أوكرانيا تستهدف المناطق السكنية في دونيتسك عمدا
19:54 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 20:24 GMT 20.12.2022) تابعنا عبر
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن كييف توجه عن قصد ضربات نحو المناطق السكنية في دونيتسك مستهدفة المواطنين.
وأضاف بوتين في اجتماع مع القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين: "لم تنطق وسائل الإعلام الأجنبية والمدافعون عن حقوق الإنسان بأي شيء حول قصف كييف للتجمعات السكنية في دونيتسك".
وكشف بوشيلين أنه "من 2 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني في دونيتسك، قتل 21 مدنياً وجرح 94 آخرون نتيجة القصف الأوكراني".
وتوجه بوشيلين إلى بوتين بطلب تعزيز الجمهورية بأنظمة دفاع جوي حديثة على خلفية زيادة القصف الأوكراني.
وخاطب بوشلين الرئيس قائلاً: "القوات المسلحة الروسية تفعل كل ما في وسعها، ولكن فيما يتعلق بهذا (قصف المدن)، أطلب منكم زيادة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا موسعا غدا الأربعاء مع قيادات وزارة الدفاع الروسية.
وذكر الكرملين في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيعقد في مركز إدارة الدفاع الوطني.
وخلال الاجتماع،
سيبحث الرئيس الروسي مع القادة العسكريين نتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في عام 2022، مما سيتم تحديد مهام العام المقبل".
وسيتم تقديم التقرير الرئيسي من قبل وزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي سيوضح التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة، وعدد الأسلحة والمعدات التي تلقتها القوات في العام المنتهي، وبناء البنية التحتية العسكرية، ونتائج الأنشطة الدولية للإدارة والحماية الاجتماعية للأفراد العسكريين.