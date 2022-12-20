https://sputnikarabic.ae/20221220/بوتين-يعقد-اجتماعا-موسعا-مع-قيادات-وزارة-الدفاع-الروسية-غدا-الأربعاء-1071409103.html
بوتين يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الدفاع الروسية غدا الأربعاء
بوتين يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الدفاع الروسية غدا الأربعاء
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا موسعا غدا الأربعاء مع قيادات وزارة الدفاع الروسية. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T14:36+0000
2022-12-20T14:36+0000
2022-12-20T14:42+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103904/28/1039042809_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_1b634e99b6351d7b5f8960e30a20e9c2.jpg
وذكر الكرملين في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيعقد في مركز إدارة الدفاع الوطني.وأضاف البيان أن الرئيس الروسي سيبحث مع القادة العسكريين نتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في عام 2022، مما سيتم تحديد مهام العام المقبل".يأتي ذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وتحرير المقاطعات الروسية الجديدة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون من قبضة سلطات كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103904/28/1039042809_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_dbe6c5892850ca1ff24372d95c0d3cb5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الدفاع الروسية غدا الأربعاء
14:36 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 14:42 GMT 20.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا موسعا غدا الأربعاء مع قيادات وزارة الدفاع الروسية.
وذكر الكرملين في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيعقد في مركز إدارة الدفاع الوطني.
وأضاف البيان أن الرئيس الروسي سيبحث مع القادة العسكريين نتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في عام 2022، مما سيتم تحديد مهام العام المقبل".
يأتي ذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وتحرير المقاطعات الروسية الجديدة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون من قبضة سلطات كييف.