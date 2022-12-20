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بوتين يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الدفاع الروسية غدا الأربعاء
https://sputnikarabic.ae/20221220/بوتين-يعقد-اجتماعا-موسعا-مع-قيادات-وزارة-الدفاع-الروسية-غدا-الأربعاء-1071409103.html
بوتين يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الدفاع الروسية غدا الأربعاء
بوتين يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الدفاع الروسية غدا الأربعاء
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا موسعا غدا الأربعاء مع قيادات وزارة الدفاع الروسية. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T14:36+0000
2022-12-20T14:42+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وذكر الكرملين في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيعقد في مركز إدارة الدفاع الوطني.وأضاف البيان أن الرئيس الروسي سيبحث مع القادة العسكريين نتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في عام 2022، مما سيتم تحديد مهام العام المقبل".يأتي ذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وتحرير المقاطعات الروسية الجديدة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون من قبضة سلطات كييف.
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الدفاع الروسية غدا الأربعاء

14:36 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 14:42 GMT 20.12.2022)
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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يتبع
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا موسعا غدا الأربعاء مع قيادات وزارة الدفاع الروسية.
وذكر الكرملين في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيعقد في مركز إدارة الدفاع الوطني.
وأضاف البيان أن الرئيس الروسي سيبحث مع القادة العسكريين نتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في عام 2022، مما سيتم تحديد مهام العام المقبل".
يأتي ذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وتحرير المقاطعات الروسية الجديدة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون من قبضة سلطات كييف.
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