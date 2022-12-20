عربي
https://sputnikarabic.ae/20221220/بوتين-يمنح-رئيسة-تحرير-روسيا-سيغودنيا-وسام-الشرف-1071398774.html
بوتين يمنح رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" وسام الشرف
بوتين يمنح رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" وسام الشرف
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، وسام الشرف. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T13:27+0000
2022-12-20T13:27+0000
روسيا
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/08/1046484015_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_ab49eb778d8e1ca427eb13a370ab80fa.jpg
وأقيم حفل تقديم الجوائز، اليوم الثلاثاء، في قاعة يكاتيرينا في الكرملين، بحضور عدد من الشخصيات الروسية الفاعلة.وشكرت سيمونيان الرئيس الروسي بعد حصولها على الجائزة، على إنقاذ روسيا وعدم السماح بتمزيق القوقاز، وعلى حماية روسيا وعلى إيقاف الحرب في قره باغ، وعلى تنفيذ العملية العسكرية الخاصة التي أنقذت الشعوب الروسية، وأكدت سيمونيان في ختام حديثها أنها في خدمة روسيا دائما.يذكر أن وسائل الإعلام الروسية، كانت قد تعرضت، لعقوبات مخالفة لحقوق النشر وحق التعبير في العالم، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعكس التصريحات التي يدعيها الغرب بدعم "الرأي والرأي الآخر وحق التعبير".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/08/1046484015_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_30f76d073f2e4f5ff628f11e21b269c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجتمع
روسيا, مجتمع

بوتين يمنح رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" وسام الشرف

13:27 GMT 20.12.2022
© Press ٍService of the President of the Republic of Belarus / الانتقال إلى بنك الصوررئيس بيلاروسيا يجيب على الأسئلة "الأكثر جرأة" في مقابلة مع رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا"
رئيس بيلاروسيا يجيب على الأسئلة الأكثر جرأة في مقابلة مع رئيسة تحرير روسيا سيغودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Press ٍService of the President of the Republic of Belarus
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، وسام الشرف.
وأقيم حفل تقديم الجوائز، اليوم الثلاثاء، في قاعة يكاتيرينا في الكرملين، بحضور عدد من الشخصيات الروسية الفاعلة.

وتم تقديم الجائزة "لمساهمتها الكبيرة في تنفيذ سياسة الدولة للمعلومات، والمشاركة الفعالة في إعداد وتقديم الأحداث الهامة اجتماعيا، والاستحقاق في مجال الرعاية الصحية والتعليم وتنمية الثقافة الوطنية وسنوات عديدة من العمل بضمير".

وشكرت سيمونيان الرئيس الروسي بعد حصولها على الجائزة، على إنقاذ روسيا وعدم السماح بتمزيق القوقاز، وعلى حماية روسيا وعلى إيقاف الحرب في قره باغ، وعلى تنفيذ العملية العسكرية الخاصة التي أنقذت الشعوب الروسية، وأكدت سيمونيان في ختام حديثها أنها في خدمة روسيا دائما.
يذكر أن وسائل الإعلام الروسية، كانت قد تعرضت، لعقوبات مخالفة لحقوق النشر وحق التعبير في العالم، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعكس التصريحات التي يدعيها الغرب بدعم "الرأي والرأي الآخر وحق التعبير".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала