https://sputnikarabic.ae/20221220/بوتين-يمنح-رئيسة-تحرير-روسيا-سيغودنيا-وسام-الشرف-1071398774.html
بوتين يمنح رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" وسام الشرف
بوتين يمنح رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" وسام الشرف
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، وسام الشرف. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T13:27+0000
2022-12-20T13:27+0000
2022-12-20T13:27+0000
روسيا
مجتمع
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وأقيم حفل تقديم الجوائز، اليوم الثلاثاء، في قاعة يكاتيرينا في الكرملين، بحضور عدد من الشخصيات الروسية الفاعلة.وشكرت سيمونيان الرئيس الروسي بعد حصولها على الجائزة، على إنقاذ روسيا وعدم السماح بتمزيق القوقاز، وعلى حماية روسيا وعلى إيقاف الحرب في قره باغ، وعلى تنفيذ العملية العسكرية الخاصة التي أنقذت الشعوب الروسية، وأكدت سيمونيان في ختام حديثها أنها في خدمة روسيا دائما.يذكر أن وسائل الإعلام الروسية، كانت قد تعرضت، لعقوبات مخالفة لحقوق النشر وحق التعبير في العالم، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعكس التصريحات التي يدعيها الغرب بدعم "الرأي والرأي الآخر وحق التعبير".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مجتمع
بوتين يمنح رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" وسام الشرف
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، وسام الشرف.
وأقيم حفل تقديم الجوائز، اليوم الثلاثاء، في قاعة يكاتيرينا في الكرملين، بحضور عدد من الشخصيات الروسية الفاعلة.
وتم تقديم الجائزة "لمساهمتها الكبيرة في تنفيذ سياسة الدولة للمعلومات، والمشاركة الفعالة في إعداد وتقديم الأحداث الهامة اجتماعيا، والاستحقاق في مجال الرعاية الصحية والتعليم وتنمية الثقافة الوطنية وسنوات عديدة من العمل بضمير".
وشكرت سيمونيان الرئيس الروسي بعد حصولها على الجائزة، على إنقاذ روسيا وعدم السماح بتمزيق القوقاز، وعلى حماية روسيا وعلى إيقاف الحرب في قره باغ، وعلى تنفيذ العملية العسكرية الخاصة التي أنقذت الشعوب الروسية، وأكدت سيمونيان في ختام حديثها أنها في خدمة روسيا دائما.
يذكر أن وسائل الإعلام الروسية، كانت قد تعرضت، لعقوبات مخالفة لحقوق النشر وحق التعبير في العالم، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعكس التصريحات التي يدعيها الغرب بدعم "الرأي والرأي الآخر وحق التعبير".