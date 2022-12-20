https://sputnikarabic.ae/20221220/بولندا-تطالب-مجلس-أوروبا-بالمساعدة-في-الحصول-على-تعويضات-من-ألمانيا-1071412515.html

بولندا تطالب مجلس أوروبا بالمساعدة في الحصول على تعويضات من ألمانيا

بولندا تطالب مجلس أوروبا بالمساعدة في الحصول على تعويضات من ألمانيا

صرح نائب وزير الشؤون الخارجية البولندي، الممثل المفوض للحكومة في التعويضات، أركاديوس موليارتشيك، أن وارسو لجأت إلى مجلس أوروبا لطلب المساعدة في الحصول على... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T15:58+0000

2022-12-20T15:58+0000

2022-12-20T15:58+0000

بولندا

مطالبة

تعويضات

أخبار ألمانيا

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وقال مولياتشيك، اليوم الثلاثاء: "نظرا لحقيقة أننا من الجانب الألماني لا نرى أي رغبة في الدخول في حوار، فإنني أناشد الأمين العام لمجلس أوروبا ولجنة الوزراء بطلب وضع صيغة للتعاون بين بلدينا".ووفقا له، فإن ألمانيا لن تتعاون مع بولندا في مسألة التعويضات، على الرغم من إرسال مذكرة دبلوماسية ونداءات عديدة من الأخيرة. وأعرب موليارتشيك عن أمله في أن يساعد مجلس أوروبا وارسو في هذه المسألة.وقالت السلطات البولندية إنها تطالب بـ 6.2 تريليون زلوتي (نحو 1.3 تريليون دولار) من ألمانيا كتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية. أكدت برلين في أكثر من موقف أنها لن تدفع أي شيء، فهي تعتقد أنها دفعت بالفعل تعويضًا كبيرًا إلى حد ما ولا يوجد سبب للتشكيك في رفض بولندا للتعويضات في عام 1953.

https://sputnikarabic.ae/20221003/بولندا-تطالب-ألمانيا-بتعويض-ضخم-عن-أضرار-الاحتلال-النازي-متجاهلة-تصريحات-شولتس-1068555584.html

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بولندا, مطالبة, تعويضات, أخبار ألمانيا