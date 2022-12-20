https://sputnikarabic.ae/20221220/بيل-غيتس-ينتقد-نهج-إيلون-ماسك-في-إدارة-تويتر-يثير-الاستقطاب-الرقمي-1071411966.html

بيل غيتس ينتقد نهج إيلون ماسك في إدارة "تويتر"... "يثير الاستقطاب الرقمي"

بيل غيتس ينتقد نهج إيلون ماسك في إدارة "تويتر"... "يثير الاستقطاب الرقمي"

انتقد الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، نهج نظيره إيلون ماسك، في إدارة موقع التغريدات الأمريكي "تويتر". 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T15:54+0000

2022-12-20T15:54+0000

2022-12-20T15:54+0000

إيلون ماسك

تويتر

مجتمع

منوعات

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وأكد غيتس في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن النهج البديهي لإيلون ماسك في إدارة منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يثير" الاستقطاب الرقمي.وقال غيتس: "أعتقد بالتأكيد أن الوضع في "تويتر" يثير الأمور، وبدلا من اتخاذ مجموعة موضوعية من الإجراءات التي تقوم بها مجموعة كبيرة من الناس، فإنك ترى نوعا ما من النشاط القائم على الأحكام الشخصية والمشاعر دون تخطيط أو تحضير، أو الحصول على مساعدة من الآخرين".وناشد بيل غيتس بأنه "يجب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي إعطاء الأولوية لمواجهة تداول المواد المزعزعة لاستقرار السلامة العامة".وأضاف: "تحتاج [منصات التواصل الاجتماعي] إلى التركيز على الأشياء التي تحرّض على الشغب أو تؤدي إلى مفاهيم خاطئة ضخمة حول سلامة اللقاحات أو الأقنعة الطبية، أو تلك الأنواع من الأشياء".وأمس الاثنين، صوّت 57.5 في المئة في استطلاع رأي شارك فيه أكثر من 17 مليون مستخدم، وأجراه إيلون ماسك، على تنحيه من رئاسة شركة "تويتر".وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، ختم ماسك صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على "تويتر"، ليجري من بعدها تغييرات جذرية، منها إلغاء خدمات كانت مجانية، وتسريح ما يقرب من ثلثي موظفي الشركة.

https://sputnikarabic.ae/20221220/إيلون-ماسك-يعلق-على-تصويت-أكثر-من-17-مليون-مستخدم-لتنحيه-عن-رئاسة-تويتر--1071386890.html

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إيلون ماسك, تويتر, مجتمع, منوعات