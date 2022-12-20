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https://sputnikarabic.ae/20221220/بيل-غيتس-ينتقد-نهج-إيلون-ماسك-في-إدارة-تويتر-يثير-الاستقطاب-الرقمي-1071411966.html
بيل غيتس ينتقد نهج إيلون ماسك في إدارة "تويتر"... "يثير الاستقطاب الرقمي"
بيل غيتس ينتقد نهج إيلون ماسك في إدارة "تويتر"... "يثير الاستقطاب الرقمي"
انتقد الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، نهج نظيره إيلون ماسك، في إدارة موقع التغريدات الأمريكي "تويتر". 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T15:54+0000
2022-12-20T15:54+0000
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وأكد غيتس في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن النهج البديهي لإيلون ماسك في إدارة منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يثير" الاستقطاب الرقمي.وقال غيتس: "أعتقد بالتأكيد أن الوضع في "تويتر" يثير الأمور، وبدلا من اتخاذ مجموعة موضوعية من الإجراءات التي تقوم بها مجموعة كبيرة من الناس، فإنك ترى نوعا ما من النشاط القائم على الأحكام الشخصية والمشاعر دون تخطيط أو تحضير، أو الحصول على مساعدة من الآخرين".وناشد بيل غيتس بأنه "يجب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي إعطاء الأولوية لمواجهة تداول المواد المزعزعة لاستقرار السلامة العامة".وأضاف: "تحتاج [منصات التواصل الاجتماعي] إلى التركيز على الأشياء التي تحرّض على الشغب أو تؤدي إلى مفاهيم خاطئة ضخمة حول سلامة اللقاحات أو الأقنعة الطبية، أو تلك الأنواع من الأشياء".وأمس الاثنين، صوّت 57.5 في المئة في استطلاع رأي شارك فيه أكثر من 17 مليون مستخدم، وأجراه إيلون ماسك، على تنحيه من رئاسة شركة "تويتر".وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، ختم ماسك صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على "تويتر"، ليجري من بعدها تغييرات جذرية، منها إلغاء خدمات كانت مجانية، وتسريح ما يقرب من ثلثي موظفي الشركة.
https://sputnikarabic.ae/20221220/إيلون-ماسك-يعلق-على-تصويت-أكثر-من-17-مليون-مستخدم-لتنحيه-عن-رئاسة-تويتر--1071386890.html
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إيلون ماسك, تويتر, مجتمع, منوعات
إيلون ماسك, تويتر, مجتمع, منوعات

بيل غيتس ينتقد نهج إيلون ماسك في إدارة "تويتر"... "يثير الاستقطاب الرقمي"

15:54 GMT 20.12.2022
© AFP 2022 / KIM HONG-JIمؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، يشارك في اجتماع مع رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، كيم جين بيو، في الجمعية الوطنية في سيئول، 16 أغسطس/ آب
مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، يشارك في اجتماع مع رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، كيم جين بيو، في الجمعية الوطنية في سيئول، 16 أغسطس/ آب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، يشارك في اجتماع مع رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، كيم جين بيو، في الجمعية الوطنية في سيئول، 16 أغسطس/ آب
© AFP 2022 / KIM HONG-JI
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انتقد الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، نهج نظيره إيلون ماسك، في إدارة موقع التغريدات الأمريكي "تويتر".
وأكد غيتس في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن النهج البديهي لإيلون ماسك في إدارة منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يثير" الاستقطاب الرقمي.
وقال غيتس: "أعتقد بالتأكيد أن الوضع في "تويتر" يثير الأمور، وبدلا من اتخاذ مجموعة موضوعية من الإجراءات التي تقوم بها مجموعة كبيرة من الناس، فإنك ترى نوعا ما من النشاط القائم على الأحكام الشخصية والمشاعر دون تخطيط أو تحضير، أو الحصول على مساعدة من الآخرين".
وناشد بيل غيتس بأنه "يجب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي إعطاء الأولوية لمواجهة تداول المواد المزعزعة لاستقرار السلامة العامة".
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
إيلون ماسك يعلق على تصويت أكثر من 17 مليون مستخدم لتنحيه عن رئاسة "تويتر"
09:54 GMT
وأضاف: "تحتاج [منصات التواصل الاجتماعي] إلى التركيز على الأشياء التي تحرّض على الشغب أو تؤدي إلى مفاهيم خاطئة ضخمة حول سلامة اللقاحات أو الأقنعة الطبية، أو تلك الأنواع من الأشياء".
وأمس الاثنين، صوّت 57.5 في المئة في استطلاع رأي شارك فيه أكثر من 17 مليون مستخدم، وأجراه إيلون ماسك، على تنحيه من رئاسة شركة "تويتر".
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، ختم ماسك صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على "تويتر"، ليجري من بعدها تغييرات جذرية، منها إلغاء خدمات كانت مجانية، وتسريح ما يقرب من ثلثي موظفي الشركة.
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