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https://sputnikarabic.ae/20221220/تسريب-خبيث-فيديو-يحرج-رئيس-كوريا-الجنوبية-ويثير-جدلا-واسعا-في-البلاد-1071385966.html
تسريب "خبيث"... فيديو يحرج رئيس كوريا الجنوبية ويثير جدلا واسعا في البلاد
تسريب "خبيث"... فيديو يحرج رئيس كوريا الجنوبية ويثير جدلا واسعا في البلاد
في واقعة نادرة، نشرت قناة إخبارية في كوريا الجنوبية، لقطات من اجتماع مسجل في مجلس المدينة تضمن مشاهد لما يبدو أنه بروفة للاجتماع الرئاسي مع المواطنين. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T09:30+0000
2022-12-20T09:30+0000
كوريا الجنوبية
العالم
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وفي اللقطات المصورة، التي نشرتها قناة "YTN" الإخبارية بصفحتها على موقع "يوتيوب" بعد يوم من اجتماع الرئيس "يون سيوك-يول" مع لجنة من المواطنين يوم الخميس، يظهر موظف رئاسي يُفترض أن يؤدي شخصية الرئيس "يون"، بينما كان وزير العدل "هان دونغ-هون" يتلقى أسئلة من أحد المواطنين الذين تمت دعوتهم إلى المشاركة في الاجتماع.وأثار الفيديو اتهامات من الحزب الديمقراطي المعارض بأن اجتماع الرئيس "يون" كان مخططا له مسبقا، لأن الاجتماع الفعلي كان مطابقا لما ظهر في فيديو البروفة.وأعرب المكتب الرئاسي يوم الاثنين عن "أسفه الشديد" بعد نشر الفيديو.وقال: "نعتقد أن هذا كان عملا يتجاهل تماما مبادئ ووعود الصحافة، ونعرب عن الأسف الشديد"، ودعا المسؤولين عن الحادث إلى اتخاذ "موقف مسؤول".
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كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الجنوبية, العالم

تسريب "خبيث"... فيديو يحرج رئيس كوريا الجنوبية ويثير جدلا واسعا في البلاد

09:30 GMT 20.12.2022
© AP Photo / Chung Sung-Junرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Chung Sung-Jun
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في واقعة نادرة، نشرت قناة إخبارية في كوريا الجنوبية، لقطات من اجتماع مسجل في مجلس المدينة تضمن مشاهد لما يبدو أنه بروفة للاجتماع الرئاسي مع المواطنين.
وفي اللقطات المصورة، التي نشرتها قناة "YTN" الإخبارية بصفحتها على موقع "يوتيوب" بعد يوم من اجتماع الرئيس "يون سيوك-يول" مع لجنة من المواطنين يوم الخميس، يظهر موظف رئاسي يُفترض أن يؤدي شخصية الرئيس "يون"، بينما كان وزير العدل "هان دونغ-هون" يتلقى أسئلة من أحد المواطنين الذين تمت دعوتهم إلى المشاركة في الاجتماع.
وأثار الفيديو اتهامات من الحزب الديمقراطي المعارض بأن اجتماع الرئيس "يون" كان مخططا له مسبقا، لأن الاجتماع الفعلي كان مطابقا لما ظهر في فيديو البروفة.
وأعرب المكتب الرئاسي يوم الاثنين عن "أسفه الشديد" بعد نشر الفيديو.
وقال نائب المتحدث الرئاسي "لي جيه-ميونغ" خلال مؤتمر صحفي: "للتقليل من أهمية الحدث الذي أوضح فيه الرئيس والوزير بوضوح توجيهات السياسات للمواطنين، استخدمت قناة "YTN" لقطات البروفة دون إذن وحررتها على نحو خبيث لتوحي بأن الحدث كان مخططا له مسبقا".
وقال: "نعتقد أن هذا كان عملا يتجاهل تماما مبادئ ووعود الصحافة، ونعرب عن الأسف الشديد"، ودعا المسؤولين عن الحادث إلى اتخاذ "موقف مسؤول".
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