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تعطل رحلات الخطوط الجوية البريطانية لساعات بسبب خلل فني
تعطل رحلات الخطوط الجوية البريطانية لساعات بسبب خلل فني
عانت خدمات الخطوط الجوية البريطانية من تأخير استمر ساعات، بعد أن أدى فشل برمجيات تخطيط الرحلات الجوية إلى إبقاء الطائرات على أرض المطار. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T09:18+0000
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وقال بعض عملاء الشركة إنه تم احتجازهم لساعات في المطارات، بسبب "المشكلة الفنية"، التي أثرت على الرحلات المغادرة من أمريكا وأماكن أخرى على مستوى العالم، قبل عطلة عيد الميلاد، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".وكتب أحدهم ساخرا على "تويتر": "كل المرح والألعاب في مطار جون كنيدي، لقد تم إيقاف جميع رحلات الخطوط الجوية البريطانية بسبب خطأ في نظام خرائط رحلاتها، ولدينا الآن العديد من الإنذارات التي تنطلق في رحلات المغادرة".وقال راكب آخر: "قبطان رحلة الخطوط الجوية البريطانية قال للتو إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة برحلتهم معطلة لمدة ساعتين في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية أن تقدم خطة طيران؟ يبدو أن هذا ليس مثاليا".من ناحيتها، اعتذرت شركة الخطوط الجوية البريطانية لعملائها، وأعلنت أنها أصلحت الخلل الفني، الذي حدث لأول مرة بين عشية وضحاها.وأكدت الشركة أن المشكلة الفنية لا تؤثر على أي رحلات مغادرة أو خدمات قصيرة المدى، وأن الخلل لا يمثل مشكلة تتعلق بالسلامة.وقالت في بيان لها: "نجحت فرقنا الآن في حل مشكلة مؤقتة أثرت على بعض أنظمة تخطيط الرحلات الطويلة لدينا بين عشية وضحاها، مما أدى إلى تأخيرات في جدولنا الزمني، ونأسف للاضطراب الذي حدث لخطط سفر عملائنا".يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية البريطانية ليست غريبة عن المشكلات المتعلقة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، بعد مرورها بعدد من الإخفاقات البارزة في السنوات الأخيرة، والتي أضرت بسمعتها، وكان آخرها في شهر مارس/ آذار، عندما تسببت في تأخير الرحلات في مطار هيثرو بلندن.
https://sputnikarabic.ae/20221219/11-مصابا-بجروح-خطيرة-على-متن-رحلة-جوية-أمريكية-بسبب-اهتزازات-شديدة-1071340287.html
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أخبار العالم الآن, بريطانيا
أخبار العالم الآن, بريطانيا

تعطل رحلات الخطوط الجوية البريطانية لساعات بسبب خلل فني

09:18 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 09:19 GMT 20.12.2022)
© CC0طائرة الخطوط الجوية البريطانية
طائرة الخطوط الجوية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
طائرة الخطوط الجوية البريطانية
© CC0
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عانت خدمات الخطوط الجوية البريطانية من تأخير استمر ساعات، بعد أن أدى فشل برمجيات تخطيط الرحلات الجوية إلى إبقاء الطائرات على أرض المطار.
وقال بعض عملاء الشركة إنه تم احتجازهم لساعات في المطارات، بسبب "المشكلة الفنية"، التي أثرت على الرحلات المغادرة من أمريكا وأماكن أخرى على مستوى العالم، قبل عطلة عيد الميلاد، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".
وكتب أحدهم ساخرا على "تويتر": "كل المرح والألعاب في مطار جون كنيدي، لقد تم إيقاف جميع رحلات الخطوط الجوية البريطانية بسبب خطأ في نظام خرائط رحلاتها، ولدينا الآن العديد من الإنذارات التي تنطلق في رحلات المغادرة".
طائرة ركاب تابعة لـأميريكان إيرلاينز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
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أمس, 00:47 GMT
وقال راكب آخر: "قبطان رحلة الخطوط الجوية البريطانية قال للتو إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة برحلتهم معطلة لمدة ساعتين في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية أن تقدم خطة طيران؟ يبدو أن هذا ليس مثاليا".
من ناحيتها، اعتذرت شركة الخطوط الجوية البريطانية لعملائها، وأعلنت أنها أصلحت الخلل الفني، الذي حدث لأول مرة بين عشية وضحاها.
وأكدت الشركة أن المشكلة الفنية لا تؤثر على أي رحلات مغادرة أو خدمات قصيرة المدى، وأن الخلل لا يمثل مشكلة تتعلق بالسلامة.
وقالت في بيان لها: "نجحت فرقنا الآن في حل مشكلة مؤقتة أثرت على بعض أنظمة تخطيط الرحلات الطويلة لدينا بين عشية وضحاها، مما أدى إلى تأخيرات في جدولنا الزمني، ونأسف للاضطراب الذي حدث لخطط سفر عملائنا".
يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية البريطانية ليست غريبة عن المشكلات المتعلقة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، بعد مرورها بعدد من الإخفاقات البارزة في السنوات الأخيرة، والتي أضرت بسمعتها، وكان آخرها في شهر مارس/ آذار، عندما تسببت في تأخير الرحلات في مطار هيثرو بلندن.
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