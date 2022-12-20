تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:24 GMT 20.12.2022
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت بلدة سوزيمسكي في مقاطعة بريانسك جنوبي روسيا، مما تسبب بانقطاع جزئي للتيار الكهربائي، دون وقوع خسائر بشرية.
05:24 GMT 20.12.2022
05:23 GMT 20.12.2022
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، التقى بوزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكوا، في بروكسل، وخلال اللقاء أعلن أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم 38 مليار دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا.
05:23 GMT 20.12.2022
تعرض مراسل وكالة "ريا نوفوستي"، فيكتور أنتونيوك، وجنود من المنطقة العسكرية الغربية الروسية، إلى قذائف الهاون الأوكرانية أثناء تسليم مساعدات إنسانية للجنود في قطاع كريمينايا بالجبهة.