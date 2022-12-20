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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221220/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1071381309.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T05:24+0000
2022-12-20T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:24 GMT 20.12.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:24 GMT 20.12.2022
انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في مقاطعة روسية إثر قصف أوكراني
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت بلدة سوزيمسكي في مقاطعة بريانسك جنوبي روسيا، مما تسبب بانقطاع جزئي للتيار الكهربائي، دون وقوع خسائر بشرية.
05:24 GMT 20.12.2022
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يسعى لإنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا للتستر على جرائم الحرب
02:45 GMT
05:23 GMT 20.12.2022
الولايات المتحدة تعتزم تقديم 38 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، التقى بوزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكوا، في بروكسل، وخلال اللقاء أعلن أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم 38 مليار دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا.
05:23 GMT 20.12.2022
مراسل وكالة "ريا نوفوستي" يتعرض للنيران الأوكرانية أثناء تقديم المساعدة في دونباس
تعرض مراسل وكالة "ريا نوفوستي"، فيكتور أنتونيوك، وجنود من المنطقة العسكرية الغربية الروسية، إلى قذائف الهاون الأوكرانية أثناء تسليم مساعدات إنسانية للجنود في قطاع كريمينايا بالجبهة.
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