https://sputnikarabic.ae/20221220/تقرير-إيلون-ماسك-يبحث-عن-رئيس-تنفيذي-جديد-لـتويتر-1071413608.html

تقرير: إيلون ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لـ"تويتر"

تقرير: إيلون ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لـ"تويتر"

كشفت مصادر مطلعة أن إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي ومالك "تويتر" يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لمنصة التواصل الجماعي بعد أن صوت مستخدمون في استطلاع للرأي لصالح... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T16:06+0000

2022-12-20T16:06+0000

2022-12-20T16:06+0000

إيلون ماسك

تويتر

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ونقلت موقع شبكة "سي إن بي سي"، عن المصادر ذاتها أن ماسك يبحث بنشاط عن مدير تنفيذي.وقالت المصادر إن بحث ماسك عن مدير تنفيذي جديد متواصل وإنه بدأ قبل إجراء الاستطلاع.ويوم الأحد الماضي، نشر ماسك استطلاعا للرأي يسأل مستخدمي "تويتر"، عما إذا كان يرغبون في أن يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي.وأغلق الاستطلاع صباح يوم الاثنين بعد 12 ساعة من التصويت الذي شارك فيه 17.5 مليون مستخدم.وصوت نحو 57.5 في المئة من المشاركين لصالح استقالة ماسك بينما عارضها 42.5 في المئة.وأحدث إيلون ماسك الكثير من الجدل، بعد استحواذه على شركة "تويتر"، مقابل 44 مليار دولار أمريكي، وكان آخر ما أثاره هو إغلاقه حسابات صحفيين على "تويتر" بسبب انتقادهم له، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف جدية لدى الأمم المتحدة.وتولى ماسك إدارة "تويتر" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وأثار الجدل في أكثر من مرة، وأقال نصف موظفيه، وأعاد إدخال الشخصيات اليمينية المتطرفة إلى المنصة، وحظر الصحفيين، وحاول فرض رسوم على خدمات كانت مجانية في السابق.وأشار المحللون إلى أن سعر سهم شركته للسيارات الكهربائية "تسلا" انخفض بمقدار الثلث، منذ استحواذه على "تويتر".

https://sputnikarabic.ae/20221220/إيلون-ماسك-يعلق-على-تصويت-أكثر-من-17-مليون-مستخدم-لتنحيه-عن-رئاسة-تويتر--1071386890.html

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