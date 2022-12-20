https://sputnikarabic.ae/20221220/تهدد-الحياة-أمريكا-تتأهب-لعاصفة-قطبية-خطيرة-بالتزامن-مع-احتفالات-الكريسماس-1071416693.html
تهدد الحياة... أمريكا تتأهب لعاصفة قطبية خطيرة بالتزامن مع احتفالات الكريسماس
تهدد الحياة... أمريكا تتأهب لعاصفة قطبية خطيرة بالتزامن مع احتفالات الكريسماس
صدرت تحذيرات من عاصفة شتوية قاسية يوم الاثنين في سياتل وغرب واشنطن، فيما تستعد بقية الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية وظروف شبيهة بتلك في القطب الشمالي، خلال... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T17:42+0000
2022-12-20T17:42+0000
2022-12-20T17:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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بدأ تساقط الثلوج في منطقة سياتل ليلة الاثنين ويتوقع أن يتراوح ارتفاعه بين بوصتين و6 بوصات من الثلج المتراكم، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية. أرسلت المدينة تنبيها يوم الاثنين تقول إنه يجب على الناس تجنب السفر يوم الثلاثاء إن أمكن وأن الملاجئ الطارئة مفتوحة.في الجبال الأولمبية وجبال كاسكيد، كان من المرجح أن يتراكم الثلج بارتفاع من 5 إلى 18 بوصة، وقال المسؤولون إن الثلوج الأكثر غزارة ستسقط اليوم الثلاثاء، فيما قد يستمر تساقط الثلوج في الجبال حتى يوم الأربعاء، بحسب شبكة "فوكس نيوز".من المتوقع أن تهب موجات البرد الخطيرة في معظم أنحاء البلاد هذا الأسبوع كجزء من موجة باردة قطبية. من المرجح أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار يتراوح 25 إلى 35 درجة في غضون ساعات حيث يمر هواء القطب الشمالي.يمكن للرياح التي تصل سرعتها إلى 60 ميلا (96 كيلومترا) في الساعة أن تخفض درجات حرارة الرياح الباردة إلى أدنى مستوياتها التي تهدد الحياة عند سالب 40 درجة في جميع أنحاء وسط وشمال وسط الولايات المتحدة، وفقا لمركز التنبؤ بالطقس التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.من المتوقع أن تضرب الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية معظم مناطق الغرب الأوسط والبحيرات العظمى بداية من وقت متأخر من يوم الأربعاء حتى عشية عيد الميلاد.حذر خبراء الأرصاد من ظروف السفر الخطيرة قبل عيد الميلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221211/عاصفة-ثلجية-تضرب-موسكو-وتسبب-في-تأجيل-أكثر-من-50-رحلة-جوية-1071077971.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
تهدد الحياة... أمريكا تتأهب لعاصفة قطبية خطيرة بالتزامن مع احتفالات الكريسماس
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صدرت تحذيرات من عاصفة شتوية قاسية يوم الاثنين في سياتل وغرب واشنطن، فيما تستعد بقية الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية وظروف شبيهة بتلك في القطب الشمالي، خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تسبق عيد الميلاد.
بدأ تساقط الثلوج في منطقة سياتل ليلة الاثنين ويتوقع أن يتراوح ارتفاعه بين بوصتين و6 بوصات من الثلج المتراكم، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية. أرسلت المدينة تنبيها يوم الاثنين تقول إنه يجب على الناس تجنب السفر يوم الثلاثاء إن أمكن وأن الملاجئ الطارئة مفتوحة.
في الجبال الأولمبية وجبال كاسكيد، كان من المرجح أن يتراكم الثلج بارتفاع من 5 إلى 18 بوصة، وقال المسؤولون إن الثلوج الأكثر غزارة ستسقط اليوم الثلاثاء، فيما قد يستمر تساقط الثلوج في الجبال حتى يوم الأربعاء، بحسب شبكة
"فوكس نيوز".
من المتوقع أن تهب موجات البرد الخطيرة
في معظم أنحاء البلاد هذا الأسبوع كجزء من موجة باردة قطبية. من المرجح أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار يتراوح 25 إلى 35 درجة في غضون ساعات حيث يمر هواء القطب الشمالي.
يمكن للرياح التي تصل سرعتها إلى 60 ميلا (96 كيلومترا) في الساعة أن تخفض درجات حرارة الرياح الباردة إلى أدنى مستوياتها التي تهدد الحياة
عند سالب 40 درجة في جميع أنحاء وسط وشمال وسط الولايات المتحدة، وفقا لمركز التنبؤ بالطقس التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.
من المتوقع أن تضرب الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية معظم مناطق الغرب الأوسط والبحيرات العظمى بداية من وقت متأخر من يوم الأربعاء حتى عشية عيد الميلاد.حذر خبراء الأرصاد من ظروف السفر الخطيرة قبل عيد الميلاد.