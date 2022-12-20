https://sputnikarabic.ae/20221220/جدل-في-السعودية-بسبب-فيديو-للوليد-بن-طلال-الحكومة-تعلق-والأمير-يرد-1071384208.html

جدل في السعودية بسبب فيديو للوليد بن طلال... الحكومة تعلق والأمير يرد

جدل في السعودية بسبب فيديو للوليد بن طلال... الحكومة تعلق والأمير يرد

ألمحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إلى وجود مخالفة في المقطع المصور الذي نشره الأمير السعودي، الوليد بن طلال، داخل مخيمه في الصحراء وأمامه نار. 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T08:27+0000

2022-12-20T08:27+0000

2022-12-20T08:27+0000

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ونشر الأمير السعودي المقطع المصور عبر حسابه بموقع "تويتر" في 16 ديسمبر، المقطع المصور الذي لم تتجاوز مدته 14 ثانية، وفيه يظهر الأمير يجلس أمام "شبة النار" وهي ممارسة شتوية في المملكة، إلا أن عددا من متابعي الأمير أشاروا لوجود "مخالفة" بشأن المحافظة على الغطاء النباتي.ونشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة الفيديو، عبر حسابها على "تويتر" وقالت إن "شبة النار ممارسة شتوية، قد تكون مكلفة إذا لم يتم مراعاة اللوائح والأنظمة التي تستهدف المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، لتحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية الطموحة وفق رؤية المملكة 2030".وضمنت الوزارة التغريدة رابط يوضح "المخالفات والعقوبات" لنظام البيئة في المملكة.وكذلك نشرت "مبادرة التوعية البيئية" التابعة للوزارة، منشورا حول "الاحتطاب" الذي وصفته بـ"سلوك جائر" يؤثر على البيئة.من جانبه رد الأمير الوليد بن طلال بتغريدة جديدة أكد خلالها أنه "من أكبر الداعمين لحماية البيئة والمحافظة عليها"، وكتب "نقوم شخصيا مع منسوبينا، نساء ورجال، بتنظيف البر".وأرفق الأمير مع تعليقه مقاطع مصورة تكشف قيامه شخصيا ومنسوبيه جمع مخلفات في إطار حملات للمحافظة على البيئة.وشكر الوليد "الجهات الحكومية في المملكة لجهودها في حماية الغطاء النباتي والمحافظة عليه"، وحث الجميع على "المحافظة على نظافة المتنزهات لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء".وتفرض السعودية غرامات مالية على المخالفين للنظام البيئي، وفي حال تكرار الأمر تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين مليون ريال.حيث تجرم المملكة "قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات في أراضي الغطاء النباتي، أو اقتلاعها، أو نقلها"، ويعد الإقدام على ذلك مخالفا لأحكام نظام البيئة.

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