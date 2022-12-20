https://sputnikarabic.ae/20221220/دراسة-زيادة-إصابات-الأطفال-الأمريكيين-بالأسلحة-النارية-بنسبة-52-أثناء-الجائحة-1071379952.html
دراسة: زيادة إصابات الأطفال الأمريكيين بالأسلحة النارية بنسبة 52% أثناء الجائحة
دراسة: زيادة إصابات الأطفال الأمريكيين بالأسلحة النارية بنسبة 52% أثناء الجائحة
أجرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) دراسة جديدة جديدة أفادت بأن إصابات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 بالأسلحة النارية زادت بنسبة 52% خلال جائحة كوفيد... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T01:03+0000
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سبوتنيك. وقالت الدراسة "ارتفعت معدلات الأطفال المصابين بطلقات نارية في مستشفيات الأطفال الأمريكية بشكل كبير خلال جائحة كوفيد -19 وظلت مرتفعة طوال عام 2021".وسجلت الدراسة 1815 إصابة بسلاح ناري قبل الوباء مقابل 2759 إصابة أثناء الوباء، بزيادة 52% ، مضيفة أن 78.5% من إجمالي المصابين كانوا من الذكور.وأعلنت السلطات الأمريكية، يوم السبت الماضي، مقتل طالبين وإصابة 2 آخرين جراء إطلاق للنار بالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة شيكاغو الأمريكية.ونقلت قناة "سي بي إس"، عن مدير شرطة شيكاغو، ديفيد براون، قوله في مؤتمر صحفي إن الطلاب الأربعة يبلغون من العمر 16 عاما.وأوضح متحدث باسم إدارة إطفاء شيكاغو، أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاة أحدهم فور وصوله، بينما كان فتى آخر في حالة حرجة لكنه توفي متأثرا بإصابته.
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مجتمع, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
مجتمع, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
دراسة: زيادة إصابات الأطفال الأمريكيين بالأسلحة النارية بنسبة 52% أثناء الجائحة
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أجرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) دراسة جديدة جديدة أفادت بأن إصابات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 بالأسلحة النارية زادت بنسبة 52% خلال جائحة كوفيد -19.
سبوتنيك. وقالت الدراسة "ارتفعت معدلات الأطفال المصابين بطلقات نارية في مستشفيات الأطفال الأمريكية بشكل كبير خلال جائحة كوفيد -19 وظلت مرتفعة طوال عام 2021".
وأوضحت الدراسة أن "الإصابات بالأسلحة النارية تعد سببا رئيسيا لوفاة الأطفال الأمريكيين بالمستشفيات، وقد جدد العنف المجتمعي المتزايد أثناء الجائحة، بما في ذلك حوادث إطلاق النار الجماعي، الاهتمام المجتمعي في هذا الصدد".
وسجلت الدراسة 1815 إصابة بسلاح ناري قبل الوباء مقابل 2759 إصابة أثناء الوباء، بزيادة 52% ، مضيفة أن 78.5% من إجمالي المصابين كانوا من الذكور.
وأعلنت السلطات الأمريكية، يوم السبت الماضي، مقتل طالبين وإصابة 2 آخرين
جراء إطلاق للنار بالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة شيكاغو الأمريكية.
ونقلت قناة "سي بي إس"، عن مدير شرطة شيكاغو، ديفيد براون، قوله في مؤتمر صحفي إن الطلاب الأربعة يبلغون من العمر 16 عاما.
وأوضح متحدث باسم إدارة إطفاء شيكاغو، أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاة أحدهم فور وصوله، بينما كان فتى آخر في حالة حرجة لكنه توفي متأثرا بإصابته.