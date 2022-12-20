https://sputnikarabic.ae/20221220/رئيس-بيلاروسيا-روسيا-يمكنها-الاستغناء-عنا-لكن-نحن-لا-يمكننا-ذلك-1071380561.html
رئيس بيلاروسيا: روسيا يمكنها الاستغناء عنا لكن نحن لا يمكننا ذلك
رئيس بيلاروسيا: روسيا يمكنها الاستغناء عنا لكن نحن لا يمكننا ذلك
قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن لروسيا الاستغناء عن بيلاروسيا، لكن بيلاروسيا لا يمكنها الاستغناء عن روسيا. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T03:32+0000
2022-12-20T03:32+0000
2022-12-20T03:42+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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سبوتنيك. جاءت تصريحات لوكاشينكو بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يمكن لروسيا الاستغناء عنا، لكننا لن نستغني عنها، وقد واتفقنا هنا على المعايير التي سنتصرف وفقا لها".وأضاف الرئيس البيلاروسي إن بلاده لا تننتج الغاز، "بل تتلقاه من روسيا الشقيقة، لقد لجأنا إلى روسيا فالكميات ليست مشكلة، لكننا نحتاج أيضا إلى أسعار مناسبة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد.وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير".وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة في إنتاج معدات عسكرية جديدة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
رئيس بيلاروسيا: روسيا يمكنها الاستغناء عنا لكن نحن لا يمكننا ذلك
03:32 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 03:42 GMT 20.12.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن لروسيا الاستغناء عن بيلاروسيا، لكن بيلاروسيا لا يمكنها الاستغناء عن روسيا.
سبوتنيك. جاءت تصريحات لوكاشينكو بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يمكن لروسيا الاستغناء عنا، لكننا لن نستغني عنها، وقد واتفقنا هنا على المعايير التي سنتصرف وفقا لها".
وتابع لوكاشينكو: "هل نحن قادرون على الدفاع عن استقلالنا وسيادتنا وحدنا بدون روسيا؟ لسنا كذلك! وفي الأوقات الصعبة لم يرفض بوتين ذلك".
وأضاف الرئيس البيلاروسي إن بلاده لا تننتج الغاز، "بل تتلقاه من روسيا الشقيقة، لقد لجأنا إلى روسيا فالكميات ليست مشكلة، لكننا نحتاج أيضا إلى أسعار مناسبة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير".
وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة في إنتاج معدات عسكرية جديدة".