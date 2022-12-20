https://sputnikarabic.ae/20221220/رئيس-بيلاروسيا-روسيا-يمكنها-الاستغناء-عنا-لكن-نحن-لا-يمكننا-ذلك-1071380561.html

رئيس بيلاروسيا: روسيا يمكنها الاستغناء عنا لكن نحن لا يمكننا ذلك

رئيس بيلاروسيا: روسيا يمكنها الاستغناء عنا لكن نحن لا يمكننا ذلك

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن لروسيا الاستغناء عن بيلاروسيا، لكن بيلاروسيا لا يمكنها الاستغناء عن روسيا. 20.12.2022, سبوتنيك عربي

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روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

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سبوتنيك. جاءت تصريحات لوكاشينكو بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يمكن لروسيا الاستغناء عنا، لكننا لن نستغني عنها، وقد واتفقنا هنا على المعايير التي سنتصرف وفقا لها".وأضاف الرئيس البيلاروسي إن بلاده لا تننتج الغاز، "بل تتلقاه من روسيا الشقيقة، لقد لجأنا إلى روسيا فالكميات ليست مشكلة، لكننا نحتاج أيضا إلى أسعار مناسبة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد.وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير".وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة في إنتاج معدات عسكرية جديدة".

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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم