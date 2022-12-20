https://sputnikarabic.ae/20221220/رئيس-هيئة-شؤون-الأسرى-والمحررين-لـسبوتنيك-إسرائيل-قتلت-ناصر-أبو-حميد-وترفض-تسليم-جثمانه-1071413034.html

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين لـ"سبوتنيك": إسرائيل قتلت ناصر أبو حميد وترفض تسليم جثمانه

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين لـ"سبوتنيك": إسرائيل قتلت ناصر أبو حميد وترفض تسليم جثمانه

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، إن "قوات الاحتلال قتلت الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، بشكل متعمد". 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T16:03+0000

2022-12-20T16:03+0000

2022-12-20T16:03+0000

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وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أبو حميد كان يعاني مرض السرطان منذ فترة طويلة، وتركته حتى تفشى في كل جسمه، ولم تعالجه، على الرغم من المطالبات الفلسطينية عبر العديد من المؤسسات الدولية منظمة حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية بإطلاق صراحه".وأضاف أن "الأطباء الإسرائيليين قالوا إن الأسير لم يبق له إلا أيام قليلة، لكن قوات الاحتلال رفضت بشكل قاطع الإفراج عنه، وامتنعت عن الاستجابة للمطالب الدولية للإفراج عن الأسير حتى توفى اليوم".ولفت إلى أن "إسرائيل ترفض تسليم جثمان أبو حميد من أجل الشروع في دفنه، كما حدث مع 10 جثث سابقة لأسرى فلسطينيين"، متوقعا "عدم تسليم إسرائيل الجثمان لفلسطين أو لعائلته".وكشف عن "ردات فعل قوية قام بها الأسرى في مختلف السجون الإسرائيلية للتعبير عن غضبهم من استهتار إسرائيل وقتلها لناصر أبو حميد، إذ قاموا بإرجاع وجبات الطعام والطرق على الأبواب"، مؤكدا أن "هناك حشدا قويا الآن للكثير من الفاعليات والمؤتمرات للتنديد بجريمة إسرائيل والمطالبة الدولية بمعاقبتها".وعن التحركات التي تنوي السلطة الفلسطينية القيام بها، قال اللواء قدري أبو بكر، إن "السلطة تتحرك منذ فترة طويلة لإنقاذ الشهيد أبو حميد، كما أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قام بعرض قضيته وصورته في الأمم المتحدة، وطالب الدول بالتدخل لإطلاق صراحه، بيد أن إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون، ولا تعطي وزنًا لأي دولة أو منظمة أممية أو مؤسسة حقوقية".وحمّل وزير الخارجية والمغتربين، في فلسطين، رياض المالكي، إسرائيل المسؤولية عن وفاة الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد الذي أعلنت وفاته أمس في مستشفى إسرائيلي نقل إليه أمس، بعد تدهور حالته الصحية في الأسر، لافتا إلى رفع ملف وفاته إلى المحكمة الجنائية الدولية.وقال المالكي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هناك حراكا متواصلا للإفراج عن جثمان أبو حميد، حتى يتسنى لأسرته مواراته الثرى بما يليق بتضحياته، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وطالب المالكي "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عن جثمان الشهيد".ولفت إلى أن "الوزارة ستواصل حراكها على المستويات كافة لحشد أوسع ضغط دولي لتأمين الإفراج عن جثمان الشهيد، واستكمال العمل لتحرير جثامين بقية الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال".وأشار إلى أن "الوزارة ستعمل على رفع ملف الأسير الشهيد ناصر أبو حميد للمحكمة الجنائية الدولية".وبحسب البيان، حمّل الوزير "سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الإهمال الطبي التي أدت إلى استشهاده، ورفضها لجميع المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية والإقليمية التي دعت للإفراج الفوري عنه حتى يتسنى له الحصول على العلاجات اللازمة خارج السجون، في إمعان إسرائيلي رسمي على الاستمرار في ارتكاب الجريمة التي أدت إلى استشهاده".وأكد أن "المجتمع الدولي يتحمل أيضا المسؤولية عن تقاعسه وتخاذله في التقاط اللحظة الإنسانية المهمة التي طالب فيها الرئيس محمود عباس بالإفراج الفوري عنه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".وشدد على أن "أبو حميد ليس فقط ضحية الاحتلال وظلمه واضطهاده، وإنما ضحية لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية".

https://sputnikarabic.ae/20181215/فلسطين-إسرائيل-جيش-مخيم-الأمعري-أبوحميد-منزل-هدم-1037491944.html

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