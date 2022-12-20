https://sputnikarabic.ae/20221220/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-أرخبيل-نيوزيلندا-1071421880.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب أرخبيل نيوزيلندا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب أرخبيل نيوزيلندا
أعلن مركز أوروبا والبحر المتوسط للمسح الجيولوجي، اليوم الثلاثاء، عن وقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب أرخبيل كرماديك في نيوزيلندا. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل وقوع الزلزال في الساعة 16:38 بتوقيت غرينتش (19:38 بتوقيت موسكو).وأوضح أن مركز الزلزال كان على مسافة 426 كيلومترا شمال شرقي خليج هيكس في نيوزيلندا، وبؤرته على عمق 60 كيلومتراً.ولم ترد حتى الآن، أي تفاصيل أخرى عن احتمال وقوع ضحايا ودمار جراء الزلزال.
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زلزال بقوة 6 درجات يضرب أرخبيل نيوزيلندا
19:25 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 19:26 GMT 20.12.2022) تابعنا عبر
أعلن مركز أوروبا والبحر المتوسط للمسح الجيولوجي، اليوم الثلاثاء، عن وقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب أرخبيل كرماديك في نيوزيلندا.
موسكو - سبوتنيك
. وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل وقوع الزلزال في الساعة 16:38 بتوقيت غرينتش (19:38 بتوقيت موسكو).
وأوضح أن مركز الزلزال كان على مسافة 426 كيلومترا شمال شرقي خليج هيكس في نيوزيلندا، وبؤرته على عمق 60 كيلومتراً.
ولم ترد حتى الآن، أي تفاصيل أخرى عن احتمال وقوع ضحايا ودمار جراء الزلزال.