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سفير أمريكا لدى الناتو يتهم روسيا والصين بالعمل لتقويض الحلف
سفير أمريكا لدى الناتو يتهم روسيا والصين بالعمل لتقويض الحلف
اتهم السفير الأمريكي لدى الناتو، جوليان سميث، روسيا والصين بتبادل الاستراتيجيات لتقويض حلف الناتو. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T09:41+0000
2022-12-20T09:41+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الثلاثاء، قال سميث إن روسيا والصين تتشاركان "مجموعة أدوات" من الاستراتيجيات لتقويض الحلف.وفيما حث السفير الأمريكي الدول الأعضاء في الناتو على حماية نفسها من موسكو وبكين، قال: "يتشارك هذان البلدان بشكل متزايد في مجموعة أدوات يجب أن تهم تحالف الناتو".وكان الناتو قد تبنى في يونيو/ حزيران، الماضي مفهوماً استراتيجياً جديداً في قمته في مدريد، حيث جاء في وثيقته عن الصين أن "طموحاتها المعلنة وسياساتها القسرية تتحدى مصالح الناتو وأمنه وقيمه"، متهما بكين بـ "تقويض النظام الدولي القائم على القواعد"، بما في ذلك المجالات الفضائية والإلكترونية والبحرية.طالع أيضا: الناتو يقع في فخ بسبب روسيا والصين
https://sputnikarabic.ae/20220703/الناتو-يصف-روسيا-بالخطر-الأكبر-والصين-بالتحدي--1064572297.html
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الناتو, الصين, روسيا, العالم
الناتو, الصين, روسيا, العالم

سفير أمريكا لدى الناتو يتهم روسيا والصين بالعمل لتقويض الحلف

09:41 GMT 20.12.2022
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اتهم السفير الأمريكي لدى الناتو، جوليان سميث، روسيا والصين بتبادل الاستراتيجيات لتقويض حلف الناتو.
موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الثلاثاء، قال سميث إن روسيا والصين تتشاركان "مجموعة أدوات" من الاستراتيجيات لتقويض الحلف.
الناتو يصف روسيا بالخطر الأكبر والصين بالتحدي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
راديو
الناتو يصف روسيا بالخطر الأكبر والصين بالتحدي
3 يوليو, 11:41 GMT
وفيما حث السفير الأمريكي الدول الأعضاء في الناتو على حماية نفسها من موسكو وبكين، قال: "يتشارك هذان البلدان بشكل متزايد في مجموعة أدوات يجب أن تهم تحالف الناتو".

وقال: "ليس هناك شك في أن جمهورية الصين الشعبية وروسيا تعملان على حد سواء على تقسيم الشركاء عبر المحيط الأطلسي، نحن الآن ندرك جيدًا، لدينا جميعًا تقدير أعمق لتلك الجهود ونعتزم معالجتها".

وكان الناتو قد تبنى في يونيو/ حزيران، الماضي مفهوماً استراتيجياً جديداً في قمته في مدريد، حيث جاء في وثيقته عن الصين أن "طموحاتها المعلنة وسياساتها القسرية تتحدى مصالح الناتو وأمنه وقيمه"، متهما بكين بـ "تقويض النظام الدولي القائم على القواعد"، بما في ذلك المجالات الفضائية والإلكترونية والبحرية.
طالع أيضا: الناتو يقع في فخ بسبب روسيا والصين
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