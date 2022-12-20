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https://sputnikarabic.ae/20221220/سلك-كهربائي-كاد-يلغي-أفراح-الأرجنتين-بعد-تعرض-5-لاعبين-منهم-ميسي-لخطر-السقوط-1071386079.html
سلك كهربائي كاد يلغي أفراح الأرجنتين بعد تعرض 5 لاعبين منهم ميسي لخطر السقوط
سلك كهربائي كاد يلغي أفراح الأرجنتين بعد تعرض 5 لاعبين منهم ميسي لخطر السقوط
كادت أفراح المنتخب الأرجنتيني أن تتحول إلى حزن خلال احتفال المنتخب بفوزه ببطولة كأس العالم بكرة القدم. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T09:32+0000
2022-12-20T09:32+0000
رياضة
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فقد تعرض 5 من لاعبي المنتخب وهم دي ماريا، ميسي، أوتاميندي، دي بول وباريديس، لموقف خطير خلال احتفالهم على متن حافلة مكشوفة كانت تجوب شوارع العاصمة الأرجنتينية متجهين إلى مقر الاتحاد الأرجنتين لكرة القدم.فبينما كان اللاعبون الخمسة يجلسون على سطع الحافلة عندما مروا بالقرب من سلك كهربائي كاد يطيح بهم من متن الحافلة ليتجنبوه منحنين بسرعة في الوقت الذي خسر فيه باريديس قبعة كان يرتديها، في مشهد مرعب.يذكر أن الأرجنتين حققت البطولة بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.
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رياضة
رياضة

سلك كهربائي كاد يلغي أفراح الأرجنتين بعد تعرض 5 لاعبين منهم ميسي لخطر السقوط

09:32 GMT 20.12.2022
© AP Photo / Rodrigo Abdيحتفل مشجعو كرة القدم الآخرون بفوز الأرجنتين على فرنسا في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، في بوينس آيرس، الأرجنتين، 18 ديسمبر 2022.
يحتفل مشجعو كرة القدم الآخرون بفوز الأرجنتين على فرنسا في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، في بوينس آيرس، الأرجنتين، 18 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
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كادت أفراح المنتخب الأرجنتيني أن تتحول إلى حزن خلال احتفال المنتخب بفوزه ببطولة كأس العالم بكرة القدم.
فقد تعرض 5 من لاعبي المنتخب وهم دي ماريا، ميسي، أوتاميندي، دي بول وباريديس، لموقف خطير خلال احتفالهم على متن حافلة مكشوفة كانت تجوب شوارع العاصمة الأرجنتينية متجهين إلى مقر الاتحاد الأرجنتين لكرة القدم.
فبينما كان اللاعبون الخمسة يجلسون على سطع الحافلة عندما مروا بالقرب من سلك كهربائي كاد يطيح بهم من متن الحافلة ليتجنبوه منحنين بسرعة في الوقت الذي خسر فيه باريديس قبعة كان يرتديها، في مشهد مرعب.
يذكر أن الأرجنتين حققت البطولة بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.
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