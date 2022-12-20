https://sputnikarabic.ae/20221220/شقيقتان-سوريتان-تبدلان-حياة-المكفوفين-وتحصدان-المركز-الأول-في-مسابقة-wsa-العالمية-1071393648.html

شقيقتان سوريتان تبدلان حياة المكفوفين وتحصدان المركز الأول في مسابقة "WSA" العالمية

شقيقتان سوريتان تبدلان حياة المكفوفين وتحصدان المركز الأول في مسابقة "WSA" العالمية

فازت المهندستان السوريتان فاطمة وياسمين السماعيل، في المسابقة العالمية "WSA" التي نظّمتها الأمم المتحدة على مستوى العالم، وذلك عن مشروع عصا مبتكرة لمساعدة... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T11:15+0000

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وتنظّم المسابقة العالمية "WSA" بهدف تعزيز الابتكار الرقمي المتميز والتأثير الإيجابي على المجتمع بما ينسجم وأهداف التنمية المستدامة وإظهار التنوع العالمي والثراء في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفئة الشباب دون عمر 26 عاماً.وبينت فاطمة أنه قبل طرح العصا كمنتج أول لشركتهما الناشئة "PineTech"، تم تجربتها بمساعدة عدد من الأشخاص المكفوفين والجمعيات التي تعنى بهذه الشريحة، وقد لاقت استحساناً كبيراً لنجاحها في تحقيق الغاية منها.صعوبات بسبب الحصاروأكدت فاطمة أنها وشقيقتها ياسمين، واجهتا الكثير من الصعوبات والمعوقات خلال إنجاز مشروعهما، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار التقني المفروض على سوريا، مدللة بصعوبة تأمين القطع اللازمة للعمل والمواد الأساسية في التصنيع، بالإضافة لعدم وجود الدعم المادي.وأضافت: بالرغم من ذلك تحدينا الصعوبات من خلال إيماننا بنجاح المشروع ورؤية إثره على المجتمع، ناهيك عن التشجيع والدعم الذي تلقيناه من المجتمع المحيط بنا، ومن فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.أهمية المشاركة بهذه المسابقة، أوجزتها فاطمة بالقول إنها عالمية تشمل أكثر من 180دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تعتبر "WSA" منصة دولية لأحدث الأمثلة حول كيفية قيام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتأثير في المجتمع بطريقة إيجابية.وتابعت فاطمة: حققنا الفوز بالمسابقة عن مشروعنا "عصا المكفوفين" بوصفه حلاً ينطلق من حاجة عامة لفئة مجتمعية مهمة، إضافةً لتوفير الفرصة للراغبين للمساعدة بتزويد حلول رقمية مماثلة في باقي المجتمعات، حيث تم اختياره بين أفضل 5 مشاريع من أصل 300 مشروع تقدم بها مشاركون من 100 دولة.دعم حكوميبدورها، أوضحت ياسمين أن أهم ما يميز المسابقة هذا العام هو توسعها الكبير على مستوى العالم فهذا العام تم اعتبار جائزة الشباب الأوروبية EYA جزءاً من المسابقة WSA مما جعل المنافسة أكبر وأشد.وأضافت: رغم ما سبق والصعوبات التي واجهتنا إلا أننا تمكّنا من الفوز بالمركز الأول، وسيتم تكريمنا في الولايات المتحدة الأمريكية في آذار القادم.كما لفتت ياسمين إلى تقديم فرع الجمعية في اللاذقية الدعم والاستشارة اللازمة للمساعدة في نمو الشركة الناشئة عبر الكثير من الوسائل، وأهمها المشاركة في الفعاليات المحلية والخارجية كماراثون الشركات الناشئة محلياً وعربياً، وآخر هذه الأحداث الاشتراك في المسابقة العالمية WSA التي نظمتها الأمم المتحدة على مستوى العالم.طاقات إبداعيةواتفقت الشقيقتان على أن فوزهما بالمسابقة العالمية، خير دليل على الطاقات الإبداعية التي يمتلكها الشباب السوري وقدرته على المنافسة بقوة، وحصد الفوز بالمراكز الأولى في المسابقات العالمية، بالرغم من كل ما يعانيه من تداعيات الحصار الجائر الذي يتعرض له تحت ما يسمى "قانون قيصر".ولم ينته حلم وشغف الشقيقتين فاطمة وياسمين عند الفوز بمسابقة WSA، ففي جعبتهما الكثير، حيث أكدتا أنهما ستواصلان العمل بكل شغف وطموح لإيصال المشروع لجميع الأشخاص الذين هم بحاجته، وإلى العالم بأسره.

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