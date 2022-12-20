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https://sputnikarabic.ae/20221220/صحيفة-عبرية-حزب-الله-يفقد-السيطرة-على-عناصره-جنوبي-لبنان-1071419793.html
صحيفة عبرية: "حزب الله" يفقد السيطرة على عناصره جنوبي لبنان
صحيفة عبرية: "حزب الله" يفقد السيطرة على عناصره جنوبي لبنان
زعمت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله" اللبناني يفقد السيطرة على عناصره جنوبي لبنان. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T18:44+0000
2022-12-20T18:44+0000
إسرائيل
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وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله" اللبناني يفقد السيطرة على عناصره وبعض قواته في الجنوب اللبناني بدعوى أن بعضهم يريد المواجهة مع الجيش الإسرائيلي.وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يرصد في الفترة الأخيرة فقدان سيطرة حزب الله على عناصره في الجنوب اللبناني، زاعمة أن الأحداث على الحدود الإسرائيلية اللبنانية آخذة بالتصاعد، بشكل تدريجي، وأن "بعض عناصر الحزب اللبناني ليسوا منضبطين ويميلون للمواجهة مع جنود الجيش الإسرائيلي، إما بسبب الملل أو أنه من الأفضل لحسن نصر الله الأمين العام للحزب التفكير بهذا الشكل".ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن هناك زيادة مضطردة في حوادث الاحتكاك على الحدود الشمالية الإسرائيلية اللبنانية خلال الفترة الماضية، بنسبة 420 %، وذلك في الوقت الذي تنشط فيه إسرائيل استخباراتيا في لبنان.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تسللت إلى أراضيه من داخل لبنان، متهما "حزب الله" اللبناني بإطلاقها.وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي في "تويتر": "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل مسيرة 'درون' تسللت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت وقامت بإسقاطها حيث تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث".وأضاف: "تعود المسيرة كما يبدو الى حزب الله. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، قدّر مركز "ألما" للبحوث والتعليم بتقرير خاص أن "لدى حزب الله حاليا ما يقارب 2000 طائرة دون طيار (UAVs)"، مشيرا إلى أنه "على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الطائرات دون طيار التابعة لحزب الله".وباتت إسرائيل تشعر بمزيد من القلق تجاه تنامي قدرة "حزب الله" على استخدام ذلك النوع من الطائرات، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية سابقة.
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إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

صحيفة عبرية: "حزب الله" يفقد السيطرة على عناصره جنوبي لبنان

18:44 GMT 20.12.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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زعمت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله" اللبناني يفقد السيطرة على عناصره جنوبي لبنان.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله" اللبناني يفقد السيطرة على عناصره وبعض قواته في الجنوب اللبناني بدعوى أن بعضهم يريد المواجهة مع الجيش الإسرائيلي.
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وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يرصد في الفترة الأخيرة فقدان سيطرة حزب الله على عناصره في الجنوب اللبناني، زاعمة أن الأحداث على الحدود الإسرائيلية اللبنانية آخذة بالتصاعد، بشكل تدريجي، وأن "بعض عناصر الحزب اللبناني ليسوا منضبطين ويميلون للمواجهة مع جنود الجيش الإسرائيلي، إما بسبب الملل أو أنه من الأفضل لحسن نصر الله الأمين العام للحزب التفكير بهذا الشكل".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن هناك زيادة مضطردة في حوادث الاحتكاك على الحدود الشمالية الإسرائيلية اللبنانية خلال الفترة الماضية، بنسبة 420 %، وذلك في الوقت الذي تنشط فيه إسرائيل استخباراتيا في لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تسللت إلى أراضيه من داخل لبنان، متهما "حزب الله" اللبناني بإطلاقها.
وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي في "تويتر": "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل مسيرة 'درون' تسللت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت وقامت بإسقاطها حيث تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث".
وأضاف: "تعود المسيرة كما يبدو الى حزب الله. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، قدّر مركز "ألما" للبحوث والتعليم بتقرير خاص أن "لدى حزب الله حاليا ما يقارب 2000 طائرة دون طيار (UAVs)"، مشيرا إلى أنه "على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الطائرات دون طيار التابعة لحزب الله".
وباتت إسرائيل تشعر بمزيد من القلق تجاه تنامي قدرة "حزب الله" على استخدام ذلك النوع من الطائرات، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية سابقة.
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