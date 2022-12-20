عربي
بوتين يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الدفاع الروسية غدا الأربعاء
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221220/ضابط-مخابرات-أمريكي-يكشف-عن-خطة-واشنطن-لتغيير-السلطة-في-أوكرانيا-1071403426.html
ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خطة واشنطن لتغيير السلطة في أوكرانيا
ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خطة واشنطن لتغيير السلطة في أوكرانيا
صرح ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن واشنطن تستعد للإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل وضع شخص أكثر ربحية في مكانه... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T13:42+0000
2022-12-20T14:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068834017_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c82ea84c1be4443735a28b22398dc371.jpg
وقال العسكري الأمريكي في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom": "دفع الغرب زيلينسكي إلى الخلف، مع التركيز على زالوجني كزعيم مستقبلي لأوكرانيا".وأضاف: "أشخاص مثل الجنرال زالوجني سيقررون مستقبل أوكرانيا. وعندما يصل الصراع إلى مرحلته النهائية، سيكون هو الذي سيجلس على طاولة المفاوضات من كييف".في وسائل الإعلام الغربية، هناك اتجاه للترويج لشخصية القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية. وفقًا لريتر، انتهت أيام حكم زيلينسكي، حيث لم يعد يتمتع بالسلطة السابقة ولم يعد قادرًا على التأثير في النتائج المستقبلية للأحداث، بحسب التصريات التي أدلى بها على قناة اليوتيوب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068834017_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d1e286d4e2a50682ef5aa1ff615b1fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
العالم, فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خطة واشنطن لتغيير السلطة في أوكرانيا

13:42 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 20.12.2022)
© AFP 2022 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
تابعنا عبرTelegram
صرح ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن واشنطن تستعد للإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل وضع شخص أكثر ربحية في مكانه وهو القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.
وقال العسكري الأمريكي في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom": "دفع الغرب زيلينسكي إلى الخلف، مع التركيز على زالوجني كزعيم مستقبلي لأوكرانيا".
وأضاف: "أشخاص مثل الجنرال زالوجني سيقررون مستقبل أوكرانيا. وعندما يصل الصراع إلى مرحلته النهائية، سيكون هو الذي سيجلس على طاولة المفاوضات من كييف".
في وسائل الإعلام الغربية، هناك اتجاه للترويج لشخصية القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية. وفقًا لريتر، انتهت أيام حكم زيلينسكي، حيث لم يعد يتمتع بالسلطة السابقة ولم يعد قادرًا على التأثير في النتائج المستقبلية للأحداث، بحسب التصريات التي أدلى بها على قناة اليوتيوب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала