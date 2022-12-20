https://sputnikarabic.ae/20221220/ضابط-مخابرات-أمريكي-يكشف-عن-خطة-واشنطن-لتغيير-السلطة-في-أوكرانيا-1071403426.html
ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خطة واشنطن لتغيير السلطة في أوكرانيا
ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خطة واشنطن لتغيير السلطة في أوكرانيا
صرح ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن واشنطن تستعد للإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل وضع شخص أكثر ربحية في مكانه... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T13:42+0000
2022-12-20T13:42+0000
2022-12-20T14:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
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وقال العسكري الأمريكي في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom": "دفع الغرب زيلينسكي إلى الخلف، مع التركيز على زالوجني كزعيم مستقبلي لأوكرانيا".وأضاف: "أشخاص مثل الجنرال زالوجني سيقررون مستقبل أوكرانيا. وعندما يصل الصراع إلى مرحلته النهائية، سيكون هو الذي سيجلس على طاولة المفاوضات من كييف".في وسائل الإعلام الغربية، هناك اتجاه للترويج لشخصية القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية. وفقًا لريتر، انتهت أيام حكم زيلينسكي، حيث لم يعد يتمتع بالسلطة السابقة ولم يعد قادرًا على التأثير في النتائج المستقبلية للأحداث، بحسب التصريات التي أدلى بها على قناة اليوتيوب.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
العالم, فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خطة واشنطن لتغيير السلطة في أوكرانيا
13:42 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 20.12.2022) تابعنا عبر
صرح ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن واشنطن تستعد للإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل وضع شخص أكثر ربحية في مكانه وهو القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.
وقال العسكري الأمريكي في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom": "دفع الغرب زيلينسكي إلى الخلف، مع التركيز على زالوجني كزعيم مستقبلي لأوكرانيا".
وأضاف: "أشخاص مثل الجنرال زالوجني سيقررون مستقبل أوكرانيا. وعندما يصل الصراع إلى مرحلته النهائية، سيكون هو الذي سيجلس على طاولة المفاوضات من كييف".
في وسائل الإعلام الغربية، هناك اتجاه للترويج لشخصية القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية. وفقًا لريتر، انتهت أيام حكم زيلينسكي، حيث لم يعد يتمتع بالسلطة السابقة ولم يعد قادرًا على التأثير في النتائج المستقبلية للأحداث، بحسب التصريات التي أدلى بها على قناة
اليوتيوب.