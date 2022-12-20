https://sputnikarabic.ae/20221220/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-غير-مكلفة--لزراعة-الخضراوات-على-مدار-العام-1071382408.html

علماء روس يبتكرون طريقة غير مكلفة لزراعة الخضراوات على مدار العام

علماء روس يبتكرون طريقة غير مكلفة لزراعة الخضراوات على مدار العام

توصل فريق من علماء جامعة sfu الروسية إلى طريقة لزراعة الخضراوات وأنواع التوت على مدار العام في المدن الروسية والتقليل بالتالي من تكلفة النقل. 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T07:40+0000

2022-12-20T07:40+0000

2022-12-20T07:56+0000

علوم

مجتمع

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وبحسب البيان الذي نشرته الخدمة الصحفية للجامعة فإن علماء الجامعة اقترحوا بعض التحسينات لمزارع الزراعة المائية، التي بحسب رأيهم ستساعد في توسيع نطاق شكل الإنتاج هذا، وتقليل تكاليف عملية النمو وتحسين جودة الخضراوات والتوت والأعشاب. وطور الباحثون برنامجا للمراقبة المستمرة للنبات وشبكة عصبية تتعرف على البذور ذات الجودة الرديئة.وأضاف أن البرنامج الذي يقيس التوصيل الكهربائي للمحلول يمكنه في حد ذاته إضافة أملاح البوتاسيوم والنيتروجين إليه، إذا لزم الأمر للحالة المثلى للبيئة.وبفضل مراقبة الشبكة، يمكن للعلماء تتبع حالة النباتات من مسافة طويلة. باستخدام تطبيق خاص للهواتف الذكية، يتلقى موظفو المختبر تقريرا كل صباح يحتوي على رسوم بيانية لمؤشرات الرطوبة والحموضة والإضاءة في المباني ويمكنهم التحكم في الظروف عن بُعد.وتابع خانتيميروف قائلا: "نجحنا في زراعة الخضار الصغيرة والأعشاب العطرية وأنواع من الخس. لكن الخضروات تأتي أولاً وقبل كل شيء الطماطم. حيث ستسمح المزارع للمحلات التجارية والمطاعم أو المستهلكين المباشرين بالحصول على المنتجات الطازجة مع التوازن الأمثل للعناصر الغذائية والفيتامينات".ومن المزايا المهمة لهذه المزارع مع البرامج المطورة في الجامعة، تكلفتها المنخفضة مقارنةً بالنظائر الحالية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون مزرعة المدينة هذه مجهزة بالكامل تقريبًا بأجزاء منتجة محليًا كجزء من إستراتيجية إحلال الواردات.وباستخدام التقنية المقترحة، يمكن للمزارع المائية الحضرية توسيع نطاق الإنتاج بسهولة.

https://sputnikarabic.ae/20210627/علماء-يبتكرون-طريقة-خفية-لجعل-الأطفال-يتناولون-المزيد-من-الخضراوات--1049382857.html

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