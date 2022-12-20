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https://sputnikarabic.ae/20221220/علماء-يدرسون-بيئة-الرحم-باستخدام-شريحة-تحمل-عينات-بشرية-1071408635.html
علماء يدرسون بيئة الرحم باستخدام شريحة تحمل عينات بشرية
علماء يدرسون بيئة الرحم باستخدام شريحة تحمل عينات بشرية
طور العلماء أول جهاز "رحم على شريحة" في العالم، وهو جهاز صغير يحتوي على خلايا بشرية حية ويحاكي البيئة الخلوية الموجودة داخل القناة المهبلية. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T14:41+0000
2022-12-20T14:41+0000
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ومن خلال إضافة البكتيريا إلى الجهاز، يتمكن الباحثون دراسة كيفية تأثير الميكروبات المختلفة على صحة الرحم، حسبما أفاد الفريق في دراسة جديدة نُشرت في مجلة "ميكروبيوم".ويمكنهم أيضًا اختبار كيفية تغيير الأدوية المختلفة والمعززات الحيوية للتكوين الميكروبي المهبلي، والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش داخل القناة المهبلية، حسبما ذكرته مقالة بعنوان "علمار يبتكرون أول رحم على الشريحة" في موقع "لايف ساينس"، اليوم الثلاثاء.قال الباحث المشارك في الدراسة، غوتام ماهاجان: "تلعب البيئة المكروبية (الكائنات الدقيقة) المهبلية دورًا مهمًا في تنظيم صحة المهبل وأمراضه، وله تأثير كبير على صحة ما قبل الولادة".ويبلغ طول الجهاز بوصة واحدة فقط (2.54 سم) ويحتوي على خلايا تم التبرع بها من سيدتين؛ وتم جمع الخلايا من بطانة المهبل ومن النسيج الضام الذي يمتد تحت البطانة، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".
https://sputnikarabic.ae/20221215/دراسة-تتوصل-إلى-علاج-جيني-لـمرض-الفراشة-المدمر-لجلد-الإنسان-1071243526.html
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علوم, الصحة, منوعات
علوم, الصحة, منوعات

علماء يدرسون بيئة الرحم باستخدام شريحة تحمل عينات بشرية

14:41 GMT 20.12.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiالمهندس الميكانيكي وضّاح ملاعب
المهندس الميكانيكي وضّاح ملاعب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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طور العلماء أول جهاز "رحم على شريحة" في العالم، وهو جهاز صغير يحتوي على خلايا بشرية حية ويحاكي البيئة الخلوية الموجودة داخل القناة المهبلية.
ومن خلال إضافة البكتيريا إلى الجهاز، يتمكن الباحثون دراسة كيفية تأثير الميكروبات المختلفة على صحة الرحم، حسبما أفاد الفريق في دراسة جديدة نُشرت في مجلة "ميكروبيوم".
ويمكنهم أيضًا اختبار كيفية تغيير الأدوية المختلفة والمعززات الحيوية للتكوين الميكروبي المهبلي، والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش داخل القناة المهبلية، حسبما ذكرته مقالة بعنوان "علمار يبتكرون أول رحم على الشريحة" في موقع "لايف ساينس"، اليوم الثلاثاء.
لاعبة جمباز روسية تضع ضمادات على قدمها خلال التصفيات المؤهلة للجمباز الفني للسيدات في الساحة الأولمبية خلال دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 في ريو دي جانيرو، 7 أغسطس/ آب 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
دراسة تتوصل إلى علاج جيني لـ"مرض الفراشة" المدمر لجلد الإنسان
15 ديسمبر, 19:12 GMT
قال الباحث المشارك في الدراسة، غوتام ماهاجان: "تلعب البيئة المكروبية (الكائنات الدقيقة) المهبلية دورًا مهمًا في تنظيم صحة المهبل وأمراضه، وله تأثير كبير على صحة ما قبل الولادة".
ويبلغ طول الجهاز بوصة واحدة فقط (2.54 سم) ويحتوي على خلايا تم التبرع بها من سيدتين؛ وتم جمع الخلايا من بطانة المهبل ومن النسيج الضام الذي يمتد تحت البطانة، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".
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