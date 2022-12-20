https://sputnikarabic.ae/20221220/غازبروم-تكشف-عن-عودة-الوقود-الأحفوري-للواجهة-العالمية-1071415775.html
"غازبروم" تكشف عن عودة الوقود الأحفوري للواجهة العالمية
"غازبروم" تكشف عن عودة الوقود الأحفوري للواجهة العالمية
كشفت شركة "غازبروم"، اليوم الثلاثاء، أن أحداث 2022 أكدت أهمية الوقود الأحفوري للاقتصاد العالمي، حيث تلاشى التركيز على إزالة الكربون في معظم البلدان. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T16:55+0000
2022-12-20T16:55+0000
2022-12-20T16:55+0000
روسيا
شركة غازبروم
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وقالت "غازبروم" في بيان: "بشكل عام، أكدت أحداث عام 2022 الأهمية الكبيرة للوقود الأحفوري للاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص هناك زيادة في الطلب على الفحم ومنتجات النفط".وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق نشب نتيجة انفجار في خط أنابيب الغاز في جمهورية تشوفاشيا.ووفقًا للوزارة، ففي الساعة 13:44، تلقت خدمات الطوارئ رسالة حول حريق حدث نتيجة تسرب غاز على خط أنابيب غاز تحت الأرض بالقرب من قرية يامباختينو في مقاطعة فورنارسك.وكان خط أنابيب الغاز الرئيسي يورنغوي - بوماري - أوجورود، قيد الإصلاح عندما وقع الانفجار، وأفادت لجنة حالات الطوارئ التابعة لمقاطعة تشوفاش أن شخصًا أصيب بجروح.
https://sputnikarabic.ae/20221220/نوفاك-فرض-سقف-لأسعار-الغاز-قد-يؤدي-لخسارة-أوروبا-الإمدادات-لصالح-أسواق-أخرى-1071409878.html
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روسيا, شركة غازبروم
"غازبروم" تكشف عن عودة الوقود الأحفوري للواجهة العالمية
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كشفت شركة "غازبروم"، اليوم الثلاثاء، أن أحداث 2022 أكدت أهمية الوقود الأحفوري للاقتصاد العالمي، حيث تلاشى التركيز على إزالة الكربون في معظم البلدان.
وقالت "غازبروم" في بيان: "بشكل عام، أكدت أحداث عام 2022 الأهمية الكبيرة للوقود الأحفوري للاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص هناك زيادة في الطلب على الفحم ومنتجات النفط".
في معظم البلدان، تلاشى التركيز على إزالة مخلفات الكربون في الوضع الطارئ، حيث أصبح أمن وتوافر موارد الطاقة مرة أخرى الأولوية.
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق نشب نتيجة انفجار في خط أنابيب الغاز في جمهورية تشوفاشيا.
ووفقًا للوزارة،
ففي الساعة 13:44، تلقت خدمات الطوارئ رسالة حول حريق حدث نتيجة تسرب غاز على خط أنابيب غاز تحت الأرض بالقرب من قرية يامباختينو في مقاطعة فورنارسك.
وكان خط أنابيب الغاز الرئيسي يورنغوي - بوماري - أوجورود، قيد الإصلاح عندما وقع الانفجار، وأفادت لجنة حالات الطوارئ التابعة لمقاطعة تشوفاش أن شخصًا أصيب بجروح.