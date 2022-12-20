https://sputnikarabic.ae/20221220/قائد-عسكري-إيراني-عملياتنا-الاستباقية-أحبطت-مؤامرات-الإرهابيين-في-المهد-1071422332.html

قائد عسكري إيراني: عملياتنا الاستباقية أحبطت مؤامرات الإرهابيين في المهد

قائد عسكري إيراني: عملياتنا الاستباقية أحبطت مؤامرات الإرهابيين في المهد

قال العميد أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن العمليات الاستباقية التي نفذها الحرس على مقرات... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T19:40+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العميد حاجي زادة جاءت خلال حفل قرآني في مدينة مشهد شمالي البلاد، مؤكدا أن "أجهزة التجسس المناوئة للثورة الإسلامية اتبعت خطوات عديدة لاستهداف إيران، بما في ذلك مخطط التقسيم كما حصل في ليبيا، وتنفيذ عمليات إرهابية مثل سوريا".وتابع القائد العسكري الإيراني: "لقد قرر العدو تحويل هذه الموجة إلى تسونامي إعلامي من خلال استعطاف مشاعر وعواطف المواطنين".وأشار العميد حاجي زادة إلى أن أبواق الإعلام الغربي قد سعت إلى جر المواطنين الإيرانيين إلى الشوارع، والتصعيد من خلال التحريض على قوات الأمن الداخلي والمدافعين عن أمن إيران، لافتا إلى أن "الأعداء" قاموا بفبركة سيناريوهات قتل وهمية وتوجيه أصابع الاتهام فيها إلى قوات الأمن من أجل توسيع رقعة الاضطرابات والاشتباكات بين المحتجين والأمنيين في إيران.وشدد القائد العسكري الإيراني على أن يقظة وبصيرة الشعب الإيراني أسقطت قناع العدو وأفشلت محاولاته، مضيفا أن "الخطوة الأخيرة التي لجأ إليها العدو لركوب أمواج الاضطرابات، تمثلت في شن هجوم عسكري باستخدام المجموعات الإرهابية القادمة من إقليم شمال العراق وتم إخماد هذه المؤامرة في المهد، بواسطة يقظة أجهزة الأمن والقوة البرية للحرس الثوري".وقال العميد أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني: وفي السياق نفسه، قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، الجمعة الماضية، إن الأعداء وبعد عجزهم عن شن الحرب العسكرية ضد بلاده لجأوا إلى الحرب الهجينة. تصريحات العميد علي فدوي جاءت خلال حفل تأبين وزير الطرق والتنمية العمرانية السابق، رستم قاسمي، بمدينة مهر، والذي أكد خلالها أن إيران هزمت كل الأعمال العدائية وهي مقدمة لحدث عظيم.وذكر العميد فدوي أن "أعداء إيران اكتسبوا المعرفة عن الإسلام في جميع أنحاء العالم بفضل نعمة الثورة وإيران الإسلامية، فيما قبل الثورة كانت أمريكا قوة واحدة لا تنازع ولا يمكن لأحد أن ينافسها".وأضاف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أن الوضع قد تغير الآن، وأضحت دول حرة وصغيرة تعارض الخطط التي تنقلها أمريكا إلى مجلس الأمن، ولم يكن مثل هذا الأمر موجودا قبل الثورة الإيرانية، على حد وصفه.وقال العميد علي فدوي:وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أنه على مدى ما يقرب من 35 عاما وفي الحرب الخشنة، لم يستطع أحد إطلاق رصاصة نحو بلاده، مشيرا إلى أن أعداء بلاده بدأوا الحرب بطرق أخرى مثل الحرب الاقتصادية والإعلامية والثقافية والمعرفية، وغيرها من الحروب المشابهة.

https://sputnikarabic.ae/20221216/مسؤول-عسكري-إيراني-الأعداء-لجأوا-للحرب-الهجينة-بعد-عجزهم-عن-شن-الحرب-العسكرية-1071251123.html

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