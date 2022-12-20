https://sputnikarabic.ae/20221220/لأول-مرة-تشكيل-مؤسسة-سورية-عربية-استثمارية--1071409992.html

لأول مرة... تشكيل مؤسسة سورية عربية استثمارية

لأول مرة... تشكيل مؤسسة سورية عربية استثمارية

نناقش في هذه الحلقة: تعاون روسي بيلاروسي في المجال الدفاعي يثير حفيظة كييف؛ دعم عربي للملك الأردني ضد ما يحدث في البلاد؛ طهران مستعدة للعودة لطاولة المفاوضات... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T15:28+0000

2022-12-20T15:28+0000

2022-12-20T15:28+0000

راديو

بلا قيود

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لأول مرة...تشكيل مؤسسة سورية عربية استثمارية لأول مرة...تشكيل مؤسسة سورية عربية استثمارية

شكلت في سوريا مؤسسة استثمارية من رجال أعمال عرب وسوريين حيث تعنى هذه المؤسسة بتسهيل عمل المستثمرين و رجال الأعمال خاصة في مرحلة إعادة الإعمار.حول أهدافها ودورها، قال نائب المدير العام للمؤسسة، عامر ديب، لـ"بلا قيود":خبير سياسي: هناك مصلحة مشتركة بين طهران والرياض في إعادة العلاقاتأكّد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان أن بلاده مستعدة لاستئناف العلاقات مع المملكة العربية السعودية وفتح سفارتي البلدين إذا كانت الرياض مستعدة، وجاء ذلك على هامش منتدى طهران الثالث للحوار، فهل السعودية مستعدة لاستئناف العلاقات مع إيران في هذا التوقيت؟.لمناقشة هذا الموضوع، قال المحلّل السّياسي والخبير بشؤون الشرق الأوسط، الدكتور مصطفى عمارة لـ "بلا قيـود":ونوّه الدكتور عمارة إلى أنّ "إعادة العلاقات هي في مصلحة الطرفين وهي مصلحة مشتركة، وزادت مع قيام الأزمة الروسية- الأوكرانية، فالسعودية عملت على تخفيض إنتاج النفط والدخول في تحالفات وتقارب مع روسيا، وإيران من جانب آخر لها علاقات قوية مع روسيا، وبالتّالي يمكن أن يكون هناك تنسيق في المستقبل بين هذه الأطراف في بعض الملفات المعينة سواء في مجال التبادل التجاري أو تخفيض النفط، لأن السّياسة ليس فيها عداء دائم ولا صداقة دائمة ولكن هناك مصالح دائمة".التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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