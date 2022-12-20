https://sputnikarabic.ae/20221220/مؤتمر--بغداد-2-يؤكد-مساندة-العراق-في-مواجهة-جميع-التحديات--1071414590.html
مؤتمر " بغداد 2" يؤكد مساندة العراق في مواجهة جميع التحديات
مؤتمر " بغداد 2" يؤكد مساندة العراق في مواجهة جميع التحديات
أكد المشاركون في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية المنعقد في الأردن، اليوم الثلاثاء، ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة كافة التحديات بما في... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T16:10+0000
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عمان - سبوتنيك. وبحسب البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر، ونقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد "أكد المشاركون وقوفهم إلى جانب العراق في مواجهة جميع التحديات، بما ذلك تحدي الإرهاب".وشدد البيان على أن "تحقيق التنمية الاقتصادية ونجاح مشاريع التعاون الإقليمي يتطلبان علاقات إقليمية بناءة قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".وأضاف البيان: "شدد المشاركون على دعمهم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي".أكد المشاركون في هذا السياق على "أهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي اتفق عليها في سياقها، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي بينها".في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي أن مصر ستستضيف الدورة الثالثة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة العام المقبل، قائلا "نتطلع إلى عقد المؤتمر في مصر العام القادم".ويشارك بالمؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وحاكم رأس الخيمة في دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزراء خارجية السعودية وعُمان والبحرين وقطر وإيران.
https://sputnikarabic.ae/20221220/وزير-الخارجية-الأردني-مؤتمر-بغداد-المقبل-سيعقد-في-مصر-1071412784.html
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مؤتمر, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر
مؤتمر, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر
مؤتمر " بغداد 2" يؤكد مساندة العراق في مواجهة جميع التحديات
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أكد المشاركون في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية المنعقد في الأردن، اليوم الثلاثاء، ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة كافة التحديات بما في ذلك الإرهاب، بالإضافة إلى دعم جهود بغداد لتحقيق التنمية الاقتصادية.
عمان - سبوتنيك. وبحسب البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر، ونقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد "أكد المشاركون وقوفهم إلى جانب العراق في مواجهة جميع التحديات
، بما ذلك تحدي الإرهاب".
وشدد البيان على أن "تحقيق التنمية الاقتصادية ونجاح مشاريع التعاون الإقليمي يتطلبان علاقات إقليمية بناءة قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وأضاف البيان: "شدد المشاركون على دعمهم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي".
أكد المشاركون في هذا السياق على "أهمية آلية التعاون الثلاثي
بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي اتفق عليها في سياقها، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي بينها".
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي أن مصر ستستضيف الدورة الثالثة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة العام المقبل، قائلا "نتطلع إلى عقد المؤتمر في مصر العام القادم".
ويشارك بالمؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وحاكم رأس الخيمة في دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزراء خارجية السعودية وعُمان والبحرين وقطر وإيران.