عربي
https://sputnikarabic.ae/20221220/مؤتمر--بغداد-2-يؤكد-مساندة-العراق-في-مواجهة-جميع-التحديات--1071414590.html
مؤتمر " بغداد 2" يؤكد مساندة العراق في مواجهة جميع التحديات
مؤتمر " بغداد 2" يؤكد مساندة العراق في مواجهة جميع التحديات
أكد المشاركون في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية المنعقد في الأردن، اليوم الثلاثاء، ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة كافة التحديات بما في... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T16:10+0000
2022-12-20T16:10+0000
مؤتمر
أخبار العراق اليوم
أخبار الأردن
أخبار مصر الآن
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071398058_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d289ba6ed037292a07429640ebc5a2e6.jpg
عمان - سبوتنيك. وبحسب البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر، ونقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد "أكد المشاركون وقوفهم إلى جانب العراق في مواجهة جميع التحديات، بما ذلك تحدي الإرهاب".وشدد البيان على أن "تحقيق التنمية الاقتصادية ونجاح مشاريع التعاون الإقليمي يتطلبان علاقات إقليمية بناءة قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".وأضاف البيان: "شدد المشاركون على دعمهم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي".أكد المشاركون في هذا السياق على "أهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي اتفق عليها في سياقها، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي بينها".في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي أن مصر ستستضيف الدورة الثالثة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة العام المقبل، قائلا "نتطلع إلى عقد المؤتمر في مصر العام القادم".ويشارك بالمؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وحاكم رأس الخيمة في دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزراء خارجية السعودية وعُمان والبحرين وقطر وإيران.
https://sputnikarabic.ae/20221220/وزير-الخارجية-الأردني-مؤتمر-بغداد-المقبل-سيعقد-في-مصر-1071412784.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071398058_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_663ad69781da9c572e2c942e484c245c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مؤتمر, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر
مؤتمر, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر

مؤتمر " بغداد 2" يؤكد مساندة العراق في مواجهة جميع التحديات

16:10 GMT 20.12.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبرTelegram
أكد المشاركون في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية المنعقد في الأردن، اليوم الثلاثاء، ضرورة الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة كافة التحديات بما في ذلك الإرهاب، بالإضافة إلى دعم جهود بغداد لتحقيق التنمية الاقتصادية.
عمان - سبوتنيك. وبحسب البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر، ونقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد "أكد المشاركون وقوفهم إلى جانب العراق في مواجهة جميع التحديات، بما ذلك تحدي الإرهاب".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
وزير الخارجية الأردني: مؤتمر بغداد المقبل سيعقد في مصر
15:59 GMT
وشدد البيان على أن "تحقيق التنمية الاقتصادية ونجاح مشاريع التعاون الإقليمي يتطلبان علاقات إقليمية بناءة قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وأضاف البيان: "شدد المشاركون على دعمهم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي".
أكد المشاركون في هذا السياق على "أهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي اتفق عليها في سياقها، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي بينها".
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي أن مصر ستستضيف الدورة الثالثة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة العام المقبل، قائلا "نتطلع إلى عقد المؤتمر في مصر العام القادم".
ويشارك بالمؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وحاكم رأس الخيمة في دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزراء خارجية السعودية وعُمان والبحرين وقطر وإيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала