https://sputnikarabic.ae/20221220/ماذا-يحدث-في-الكويت-تقاعد-رئيس-الأركان-بعد-أنباء-عن-استقالة-وزير-الدفاع-1071411357.html
ماذا يحدث في الكويت... تقاعد رئيس الأركان بعد أنباء عن استقالة وزير الدفاع
ماذا يحدث في الكويت... تقاعد رئيس الأركان بعد أنباء عن استقالة وزير الدفاع
أعلن الجيش الكويتي، يوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع بالإنابة قبل طلب التقاعد المقدم من رئيس الأركان العامة للجيش، اعتبارا من 25 ديسمبر/كانون الأول. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T15:51+0000
2022-12-20T15:51+0000
2022-12-20T15:51+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
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وقال الجيش الكويتي على "تويتر" إن وزير الدفاع "أصدر قرارا بقبول طلب التقاعد الذي تقدم به سعادة رئيس الأركان العامة للجيش وذلك بناء على رغبته مع منحه رتبة فريق أول".وكان مركز التواصل الحكومي الكويتي أعلن يوم الاثنين تعيين وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد قائما بأعمال وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح خلال إجازته.تأتي هذه الخطوة في ظل الحديث عن أزمة حكومية، إذ قالت صحيفة الأنباء الكويتية يوم الأحد إن وزير الدفاع قدم استقالته.وشكل برلمان الكويت الأربعاء لجنة للتحقيق في عقدين لشراء طائرات للجيش وُقعا في 2016 بسبب مخالفات مزعومة، الأول يتعلق بشراء 30 طائرة كاراكال من إيرباص الفرنسية والثاني ذو صلة بشراء 28 طائرة "يوروفايتر" الأوروبية.كما شكل البرلمان أيضا لجنة أخرى للتحقيق فيما أثير من شكاوى بشأن استبعاد بعض المستوفين للشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
ماذا يحدث في الكويت... تقاعد رئيس الأركان بعد أنباء عن استقالة وزير الدفاع
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أعلن الجيش الكويتي، يوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع بالإنابة قبل طلب التقاعد المقدم من رئيس الأركان العامة للجيش، اعتبارا من 25 ديسمبر/كانون الأول.
وقال الجيش الكويتي على "تويتر" إن وزير الدفاع "أصدر قرارا بقبول طلب التقاعد الذي تقدم به سعادة رئيس الأركان العامة للجيش وذلك بناء على رغبته مع منحه رتبة فريق أول".
وكان مركز التواصل الحكومي الكويتي أعلن يوم الاثنين تعيين وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد قائما بأعمال وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح خلال إجازته.
تأتي هذه الخطوة في ظل الحديث عن أزمة حكومية، إذ قالت صحيفة الأنباء الكويتية
يوم الأحد إن وزير الدفاع قدم استقالته.
وشكل برلمان الكويت الأربعاء لجنة للتحقيق في عقدين لشراء طائرات للجيش وُقعا في 2016 بسبب مخالفات مزعومة، الأول يتعلق بشراء 30 طائرة كاراكال من إيرباص الفرنسية والثاني ذو صلة بشراء 28 طائرة "يوروفايتر" الأوروبية.
كما شكل البرلمان أيضا لجنة أخرى للتحقيق فيما أثير من شكاوى بشأن استبعاد بعض المستوفين للشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش.