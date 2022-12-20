https://sputnikarabic.ae/20221220/مركز-المصالحة-الروسي-لم-يسجل-هجمات-في-إدلب-السورية-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1071380206.html
مركز المصالحة الروسي لم يسجل هجمات في إدلب السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية
مركز المصالحة الروسي لم يسجل هجمات في إدلب السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إطلاق نار في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية خلال الـ24 ساعة الماضية. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T01:46+0000
2022-12-20T01:46+0000
2022-12-20T01:46+0000
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سبوتنيك. وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس مركز وزارة الدفاع الروسية للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية: "لم يتم تسجيل أي هجمات أو إطلاق قذائف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال اليوم الماضي".يذكر أن مركز المصالحة بين الأطراف المعارضة والسيطرة على تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية كان قد تأسس في فبراير/ شباط 2016.وتشمل مهام مركز المصالحة الروسي توقيع اتفاقيات بشأن الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تنضم إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
مركز المصالحة الروسي لم يسجل هجمات في إدلب السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية
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أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إطلاق نار في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية خلال الـ24 ساعة الماضية.
سبوتنيك. وقال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس مركز وزارة الدفاع الروسية للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحفية: "لم يتم تسجيل أي هجمات أو إطلاق قذائف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال اليوم الماضي".
وأضاف إيغوروف "لم يتم تسجيل أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا".
يذكر أن مركز المصالحة
بين الأطراف المعارضة والسيطرة على تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية كان قد تأسس في فبراير/ شباط 2016.
وتشمل مهام مركز المصالحة الروسي توقيع اتفاقيات بشأن الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تنضم إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.