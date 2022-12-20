https://sputnikarabic.ae/20221220/مسؤول-أوكراني-يكشف-خسائر-بلاده-في-الزراعة-بسبب-العمليات-العسكرية-أكثر-من-40-مليار-دولار-1071394547.html
مسؤول أوكراني يكشف خسائر بلاده في الزراعة بسبب العمليات العسكرية... أكثر من 40 مليار دولار
مسؤول أوكراني يكشف خسائر بلاده في الزراعة بسبب العمليات العسكرية... أكثر من 40 مليار دولار
كشف مسؤول أوكراني الخسائر التي لحقت بقطاع الزراعة في بلاده بسبب الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية الدائرة هناك، مشيرا إلى أنها تجاوزت 40 مليار دولار. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T11:25+0000
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موسكو - سبوتنيك. قال نائب وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني تاراس فيسوتسكي، وفق تصريحات تلفزيونية له اليوم الثلاثاء، إن الزراعة الأوكرانية منيت بأكثر من 40 مليار دولار خسائر، ناجمة عن الأعمال القتالية في البلاد.ومفصلا تلك الخسائر قال فيسوتسكي: "الأضرار المباشرة الناجمة عن الحرب وحدها تتجاوز 6 مليارات دولار، في حين أن الأضرار غير المباشرة تبلغ حوالي 34 مليار دولار".وكانت الحكومة الأوكرانية قد أكدت في وقت سابق من هذا الشهر أن محصول الحبوب يمكن أن ينخفض بأكثر من 30% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في البلاد، والأضرار التي سببتها للبنية التحتية الزراعية في أوكرانيا.طالع أيضا: الكرملين يعلق على بيانات الأمم المتحدة بشأن الخسائر في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220421/البنك-الدولي-خسائر-أوكرانيا-جراء-المواجهة-مع-روسيا-بلغت-60-مليار-دولار-1061468434.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
مسؤول أوكراني يكشف خسائر بلاده في الزراعة بسبب العمليات العسكرية... أكثر من 40 مليار دولار
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كشف مسؤول أوكراني الخسائر التي لحقت بقطاع الزراعة في بلاده بسبب الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية الدائرة هناك، مشيرا إلى أنها تجاوزت 40 مليار دولار.
موسكو - سبوتنيك. قال نائب وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني تاراس فيسوتسكي، وفق تصريحات تلفزيونية له اليوم الثلاثاء، إن الزراعة الأوكرانية منيت بأكثر من 40 مليار دولار خسائر
، ناجمة عن الأعمال القتالية في البلاد.
ومفصلا تلك الخسائر قال فيسوتسكي: "الأضرار المباشرة الناجمة عن الحرب
وحدها تتجاوز 6 مليارات دولار، في حين أن الأضرار غير المباشرة تبلغ حوالي 34 مليار دولار".
وأوضح المسؤول الأوكراني أن البلاد غير قادرة على زراعة وبيع المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى الاضطرابات اللوجستية وانخفاض الأسعار.
وكانت الحكومة الأوكرانية قد أكدت في وقت سابق من هذا الشهر أن محصول الحبوب يمكن أن ينخفض بأكثر من 30% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في البلاد، والأضرار التي سببتها للبنية التحتية الزراعية في أوكرانيا.