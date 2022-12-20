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https://sputnikarabic.ae/20221220/مسبار-فضائي-على-المريخ-يلفظ-أنفاسه-الأخيرة-وينشر-تغريدة-الوداع-صورة-1071396357.html
مسبار فضائي على المريخ يلفظ أنفاسه الأخيرة وينشر "تغريدة الوداع"... صورة
مسبار فضائي على المريخ يلفظ أنفاسه الأخيرة وينشر "تغريدة الوداع"... صورة
أرسل مسبار المريخ "إنسايت" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الثلاثاء، صوره الأخيرة لكوكب الأرض، ومنذ أن جمع المسبار البيانات في أوائل عام 2019، حيث... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T11:57+0000
2022-12-20T11:58+0000
ناسا
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ويغطي الغبار ألواح الطاقة الشمسية الملحقة بالمسبار، حيث أن طاقته على وشك النفاد، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يتم إيقاف تشغيل "إنسايت" إلى الأبد، حيث أن طاقته منخفضة للغاية بالنسبة لعمليات نقل البيانات الكبيرة التي يقوم بها.وكشفت ناسا في تغريدة على "تويتر" عن الصورة التي من المحتمل أن تكون الأخيرة بالمسبار.وألحقت الوكالة بالصورة نصا عن لسان حال المركبة حيث قالت:وأضاف: "إذا كان بإمكاني الاستمرار في التحدث إلى فريق مهمتي فسأفعل، لكنني سأقوم بالرقود هنا قريبًا، شكرا على البقاء معي".
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ناسا, علوم, العالم
ناسا, علوم, العالم

مسبار فضائي على المريخ يلفظ أنفاسه الأخيرة وينشر "تغريدة الوداع"... صورة

11:57 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 11:58 GMT 20.12.2022)
© AP Photo / Richard Vogelمسبار فضائي
مسبار فضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Richard Vogel
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أرسل مسبار المريخ "إنسايت" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الثلاثاء، صوره الأخيرة لكوكب الأرض، ومنذ أن جمع المسبار البيانات في أوائل عام 2019، حيث أحدث ثورة في فهمنا لطبيعة الكوكب الأحمر.
ويغطي الغبار ألواح الطاقة الشمسية الملحقة بالمسبار، حيث أن طاقته على وشك النفاد، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يتم إيقاف تشغيل "إنسايت" إلى الأبد، حيث أن طاقته منخفضة للغاية بالنسبة لعمليات نقل البيانات الكبيرة التي يقوم بها.
وكشفت ناسا في تغريدة على "تويتر" عن الصورة التي من المحتمل أن تكون الأخيرة بالمسبار.
وألحقت الوكالة بالصورة نصا عن لسان حال المركبة حيث قالت:
قوتي منخفضة حقًا، لذلك قد تكون هذه آخر صورة يمكنني إرسالها، لا تقلقوا عليّ رغم ذلكـ لقد كان وقتي هنا مثمرًا وهادئًا.
وأضاف: "إذا كان بإمكاني الاستمرار في التحدث إلى فريق مهمتي فسأفعل، لكنني سأقوم بالرقود هنا قريبًا، شكرا على البقاء معي".
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