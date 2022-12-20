مسبار فضائي على المريخ يلفظ أنفاسه الأخيرة وينشر "تغريدة الوداع"... صورة
11:57 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 11:58 GMT 20.12.2022)
© AP Photo / Richard Vogelمسبار فضائي
© AP Photo / Richard Vogel
أرسل مسبار المريخ "إنسايت" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الثلاثاء، صوره الأخيرة لكوكب الأرض، ومنذ أن جمع المسبار البيانات في أوائل عام 2019، حيث أحدث ثورة في فهمنا لطبيعة الكوكب الأحمر.
ويغطي الغبار ألواح الطاقة الشمسية الملحقة بالمسبار، حيث أن طاقته على وشك النفاد، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يتم إيقاف تشغيل "إنسايت" إلى الأبد، حيث أن طاقته منخفضة للغاية بالنسبة لعمليات نقل البيانات الكبيرة التي يقوم بها.
وكشفت ناسا في تغريدة على "تويتر" عن الصورة التي من المحتمل أن تكون الأخيرة بالمسبار.
My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ— NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022
وألحقت الوكالة بالصورة نصا عن لسان حال المركبة حيث قالت:
قوتي منخفضة حقًا، لذلك قد تكون هذه آخر صورة يمكنني إرسالها، لا تقلقوا عليّ رغم ذلكـ لقد كان وقتي هنا مثمرًا وهادئًا.
وأضاف: "إذا كان بإمكاني الاستمرار في التحدث إلى فريق مهمتي فسأفعل، لكنني سأقوم بالرقود هنا قريبًا، شكرا على البقاء معي".