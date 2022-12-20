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مصر تحذر رعاياها الراغبين بالعمل في سلطنة عمان
مصر تحذر رعاياها الراغبين بالعمل في سلطنة عمان
حذرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، المواطنين المصريين المسافرين إلى سلطنة عمان للبحث عن عمل بموجب تأشيرات سياحية. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T17:43+0000
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وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة، قيام بعض الشركات والكيانات غير المسئولة باستغلال رغبة بعض المواطنين الراغبين في العمل في سلطنة عُمان، في تيسير عملية سفرهم بواسطة تأشيرات سياحية، بغرض العمل دون الحصول على عقد عمل موثّق.وناشدت الوزارة جميع المصريين ضرورة مراعاة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالسفر والعمل بالسلطنة.وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامتهم وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والقبض عليهم فضلا عما يرتبه ذلك من قيام السلطات العمانية بترحيلهم وعدم السماح لهم بالعودة مستقبلا.
https://sputnikarabic.ae/20210530/سلطنة-عمان-تغير-شروط-حصول-الوافدين-على-تأشيرة-العمل--1049110935.html
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مصر, أخبار مصر الآن, سلطنة عمان, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, سلطنة عمان, العالم العربي

مصر تحذر رعاياها الراغبين بالعمل في سلطنة عمان

17:43 GMT 20.12.2022
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Ashraf Kamal
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حذرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، المواطنين المصريين المسافرين إلى سلطنة عمان للبحث عن عمل بموجب تأشيرات سياحية.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة، قيام بعض الشركات والكيانات غير المسئولة باستغلال رغبة بعض المواطنين الراغبين في العمل في سلطنة عُمان، في تيسير عملية سفرهم بواسطة تأشيرات سياحية، بغرض العمل دون الحصول على عقد عمل موثّق.
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وناشدت الوزارة جميع المصريين ضرورة مراعاة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالسفر والعمل بالسلطنة.
كما طالبتهم بعدم التعامل مع مثل هذه الكيانات مما يعرضهم لعمليات النصب والاحتيال.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامتهم وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والقبض عليهم فضلا عما يرتبه ذلك من قيام السلطات العمانية بترحيلهم وعدم السماح لهم بالعودة مستقبلا.
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