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https://sputnikarabic.ae/20221220/ملك-الأردن-يتسلم-رسالة-خطية-من-الرئيس-الإيراني-1071419493.html
ملك الأردن يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإيراني
ملك الأردن يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإيراني
التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T18:26+0000
2022-12-20T18:26+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبد الله تسلم، خلال اللقاء، رسالة خطية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نقلها وزير الخارجية الإيراني، تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.وأكد الجانبان على أهمية الحلول السياسية لأزمات المنطقة، وبناء علاقات إقليمية تُكرس الأمن والاستقرار، قائمة على مبدأ حُسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.وانعقد اليوم مؤتمر بغداد في الأردن، تأكيدا على دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره، ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار، ويسهم في عملية التنمية في المنطقة.وشارك في المؤتمر قادة وممثلو الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعُمان، وتركيا، وإيران، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي.وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بصفة ضيف، سفراء الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن المعتمدين لدى الأردن.
https://sputnikarabic.ae/20221220/وزير-الخارجية-الإيراني-الحوار-الإقليمي-ضروري-للتوصل-إلى-فهم-مشترك-وتحقيق-الاستقرار-1071415489.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الأردن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار الأردن, العالم العربي

ملك الأردن يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإيراني

18:26 GMT 20.12.2022
© Sputnik . Sergej Guneevملك الأردن
ملك الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Sergej Guneev
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التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي استضافته العاصمة عمان.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبد الله تسلم، خلال اللقاء، رسالة خطية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نقلها وزير الخارجية الإيراني، تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.
وأكد الجانبان على أهمية الحلول السياسية لأزمات المنطقة، وبناء علاقات إقليمية تُكرس الأمن والاستقرار، قائمة على مبدأ حُسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
وزير الخارجية الإيراني: الحوار الإقليمي ضروري للتوصل إلى فهم مشترك وتحقيق الاستقرار
16:58 GMT
وانعقد اليوم مؤتمر بغداد في الأردن، تأكيدا على دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره، ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار، ويسهم في عملية التنمية في المنطقة.
وشارك في المؤتمر قادة وممثلو الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعُمان، وتركيا، وإيران، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي.
وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بصفة ضيف، سفراء الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن المعتمدين لدى الأردن.
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