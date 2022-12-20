ملك المغرب يكرم لاعبي المنتخب ويقلدهم وسام العرش... فيديو
© Photoالملك محمد السادس ملك المغرب يكرم المنتخب الوطني لكرة القدم بعد إنجاز مونديال قطر 2022
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استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء، المنتخب المغربي لكرة القدم بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في منافسات كأس العالم 2022.
وكان المنتخب المغربي لكرة القدم، قد وصل عصر اليوم، إلى العاصمة الرباط، حيث جرى استقبال الطائرة، بينما كانت محاطة بسيارات إطفاء ترش عليها الماء احتفالا بهم.
وقامت حافلة الأسود المكشوفة بجولة كبيرة، وسط حضور جماهيري غفير.
أعضاء منتخب المغرب وأسرهم يلتقطون صورة تذكارية مع الملك محمد السادس بعد منحهم أوسمة العرش#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/n5qSXoLKHZ— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 20, 2022
وبدأت الحافلة جولتها من مدينة سلا قبل أن تصل العاصمة الرباط، فيما كان المغاربة يهتفون "سير سير".
وفي أعقاب الجولة، وصل "أسود الأطلس" إلى القصر الملكي في العاصمة الرباط، حيث خصهم العاهل المغربي باستقبال مميز.
ومنح الملك محمد السادس كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ومدرب المنتخب وليد الركراكي وسام العرش من درجة قائد، فيما منح اللاعبين وسام العرش من درجة ضابط.
حافلة منتخب #المغرب في طريقها إلى قصر الملك محمد السادس للتكريم بعد الحصول على المركز الرابع في مونديال قطر 2022#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/Iq58RARdgs— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 20, 2022
كما أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني، وذلك تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه.
إثر ذلك، أخذت للملك صورة تذكارية مع أعضاء المنتخب وأمهات اللاعبين الذين حضروا التكريم.
وحقق المنتخب المغربي إعجاز كبير لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا وهو تحقيق المركز الرابع في كأس العالم.