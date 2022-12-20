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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221220/ملك-المغرب-يكرم-لاعبي-المنتخب-ويقلدهم-وسام-العرش-فيديو-1071425874.html
ملك المغرب يكرم لاعبي المنتخب ويقلدهم وسام العرش... فيديو
ملك المغرب يكرم لاعبي المنتخب ويقلدهم وسام العرش... فيديو
استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء، المنتخب المغربي لكرة القدم بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في منافسات كأس العالم 2022. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T21:29+0000
2022-12-20T21:29+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب المغرب لكرة القدم
رياضة
مجتمع
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وكان المنتخب المغربي لكرة القدم، قد وصل عصر اليوم، إلى العاصمة الرباط، حيث جرى استقبال الطائرة، بينما كانت محاطة بسيارات إطفاء ترش عليها الماء احتفالا بهم.وقامت حافلة الأسود المكشوفة بجولة كبيرة، وسط حضور جماهيري غفير.وبدأت الحافلة جولتها من مدينة سلا قبل أن تصل العاصمة الرباط، فيما كان المغاربة يهتفون "سير سير".وفي أعقاب الجولة، وصل "أسود الأطلس" إلى القصر الملكي في العاصمة الرباط، حيث خصهم العاهل المغربي باستقبال مميز.ومنح الملك محمد السادس كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ومدرب المنتخب وليد الركراكي وسام العرش من درجة قائد، فيما منح اللاعبين وسام العرش من درجة ضابط.كما أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني، وذلك تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه.إثر ذلك، أخذت للملك صورة تذكارية مع أعضاء المنتخب وأمهات اللاعبين الذين حضروا التكريم.وحقق المنتخب المغربي إعجاز كبير لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا وهو تحقيق المركز الرابع في كأس العالم.
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منتخب المغرب لكرة القدم, رياضة, مجتمع
منتخب المغرب لكرة القدم, رياضة, مجتمع

ملك المغرب يكرم لاعبي المنتخب ويقلدهم وسام العرش... فيديو

21:29 GMT 20.12.2022
© Photoالملك محمد السادس ملك المغرب يكرم المنتخب الوطني لكرة القدم بعد إنجاز مونديال قطر 2022
الملك محمد السادس ملك المغرب يكرم المنتخب الوطني لكرة القدم بعد إنجاز مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Photo
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استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء، المنتخب المغربي لكرة القدم بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في منافسات كأس العالم 2022.
وكان المنتخب المغربي لكرة القدم، قد وصل عصر اليوم، إلى العاصمة الرباط، حيث جرى استقبال الطائرة، بينما كانت محاطة بسيارات إطفاء ترش عليها الماء احتفالا بهم.
وقامت حافلة الأسود المكشوفة بجولة كبيرة، وسط حضور جماهيري غفير.
وبدأت الحافلة جولتها من مدينة سلا قبل أن تصل العاصمة الرباط، فيما كان المغاربة يهتفون "سير سير".
وفي أعقاب الجولة، وصل "أسود الأطلس" إلى القصر الملكي في العاصمة الرباط، حيث خصهم العاهل المغربي باستقبال مميز.
ومنح الملك محمد السادس كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ومدرب المنتخب وليد الركراكي وسام العرش من درجة قائد، فيما منح اللاعبين وسام العرش من درجة ضابط.
كما أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني، وذلك تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه.
إثر ذلك، أخذت للملك صورة تذكارية مع أعضاء المنتخب وأمهات اللاعبين الذين حضروا التكريم.
وحقق المنتخب المغربي إعجاز كبير لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا وهو تحقيق المركز الرابع في كأس العالم.
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