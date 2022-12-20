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منحة من البنك الدولي للبنان للحد من الانبعاثات الضارة
منحة من البنك الدولي للبنان للحد من الانبعاثات الضارة
وقع وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، وجان كريستوف كاريه ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مشروع الحد من الانبعاثات العضوية الثابتة... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T21:58+0000
2022-12-20T21:58+0000
أخبار لبنان
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وبموجب هذه الاتفاقية، يتم تمويل المشروع من قبل صندوق البيئة العالمي، وهو أكبر ممول دولي لمشاريع حماية التنوع البيولوجي، وتأهيل الموارد الطبيعية، والحد من التلوث، ومواجهة التغير المناخي بالدول النامية، بحسب موقع "الجديد".وفي إطار الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن الحرق العشوائي للنفايات الصلبة، يمنح البنك الدولي لبنان منحة جديدة بقيمة 8.86 مليون دولار.وتهدف المنحة إلى تحسين إدارة النفايات على مستوى البلديات بما في ذلك إعادة تدويرها واستخدامها كسماد، بجانب الحد من تعرض السكان في شمال وجنوب لبنان للمواد الخطرة.وأشار كاريه إلى أن لبنان أحرز تقدما في وضع أساس قانوني متين للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ووضع مسودة استراتيجية وطنية مستندة لمبادئ الاقتصاد الدائري، على الرغم من التحديات المتزايدة.من جانبه، ذكر الوزير اللبناني أنه في إطار المشروع، سيتم اتخاذ خطوات لمكافحة المكبات العشوائية في مناطق محددة في شمال لبنان وجنوبه من خلال تطوير منظومات النفايات الصلبة في هذه المناطق الخدماتية.
https://sputnikarabic.ae/20221019/مبادرة-فريدة-من-نوعها-في-لبنان-لإعادة-تدويرالنفايات-صور--1069224517.html
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أخبار لبنان
أخبار لبنان

منحة من البنك الدولي للبنان للحد من الانبعاثات الضارة

21:58 GMT 20.12.2022
© AFP 2022 / Tim Sloanبناء البنك الدولي في واشنطن
بناء البنك الدولي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / Tim Sloan
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وقع وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، وجان كريستوف كاريه ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مشروع الحد من الانبعاثات العضوية الثابتة عبر إدارة النفايات.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتم تمويل المشروع من قبل صندوق البيئة العالمي، وهو أكبر ممول دولي لمشاريع حماية التنوع البيولوجي، وتأهيل الموارد الطبيعية، والحد من التلوث، ومواجهة التغير المناخي بالدول النامية، بحسب موقع "الجديد".
مبادرة فريدة من نوعها في لبنان لإعادة تدوير النفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
مبادرة فريدة من نوعها في لبنان لإعادة تدوير النفايات.. صور
19 أكتوبر, 11:08 GMT
وفي إطار الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن الحرق العشوائي للنفايات الصلبة، يمنح البنك الدولي لبنان منحة جديدة بقيمة 8.86 مليون دولار.
وتهدف المنحة إلى تحسين إدارة النفايات على مستوى البلديات بما في ذلك إعادة تدويرها واستخدامها كسماد، بجانب الحد من تعرض السكان في شمال وجنوب لبنان للمواد الخطرة.
وأشار كاريه إلى أن لبنان أحرز تقدما في وضع أساس قانوني متين للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ووضع مسودة استراتيجية وطنية مستندة لمبادئ الاقتصاد الدائري، على الرغم من التحديات المتزايدة.
من جانبه، ذكر الوزير اللبناني أنه في إطار المشروع، سيتم اتخاذ خطوات لمكافحة المكبات العشوائية في مناطق محددة في شمال لبنان وجنوبه من خلال تطوير منظومات النفايات الصلبة في هذه المناطق الخدماتية.
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