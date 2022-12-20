https://sputnikarabic.ae/20221220/منحة-من-البنك-الدولي-للبنان-للحد-من-الانبعاثات-الضارة--1071426495.html
منحة من البنك الدولي للبنان للحد من الانبعاثات الضارة
منحة من البنك الدولي للبنان للحد من الانبعاثات الضارة
وقع وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، وجان كريستوف كاريه ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مشروع الحد من الانبعاثات العضوية الثابتة... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T21:58+0000
2022-12-20T21:58+0000
2022-12-20T21:58+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102213/16/1022131673_0:208:2901:1839_1920x0_80_0_0_d349b16652b4b963a2f8e0f8a4c273b1.jpg
وبموجب هذه الاتفاقية، يتم تمويل المشروع من قبل صندوق البيئة العالمي، وهو أكبر ممول دولي لمشاريع حماية التنوع البيولوجي، وتأهيل الموارد الطبيعية، والحد من التلوث، ومواجهة التغير المناخي بالدول النامية، بحسب موقع "الجديد".وفي إطار الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن الحرق العشوائي للنفايات الصلبة، يمنح البنك الدولي لبنان منحة جديدة بقيمة 8.86 مليون دولار.وتهدف المنحة إلى تحسين إدارة النفايات على مستوى البلديات بما في ذلك إعادة تدويرها واستخدامها كسماد، بجانب الحد من تعرض السكان في شمال وجنوب لبنان للمواد الخطرة.وأشار كاريه إلى أن لبنان أحرز تقدما في وضع أساس قانوني متين للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ووضع مسودة استراتيجية وطنية مستندة لمبادئ الاقتصاد الدائري، على الرغم من التحديات المتزايدة.من جانبه، ذكر الوزير اللبناني أنه في إطار المشروع، سيتم اتخاذ خطوات لمكافحة المكبات العشوائية في مناطق محددة في شمال لبنان وجنوبه من خلال تطوير منظومات النفايات الصلبة في هذه المناطق الخدماتية.
https://sputnikarabic.ae/20221019/مبادرة-فريدة-من-نوعها-في-لبنان-لإعادة-تدويرالنفايات-صور--1069224517.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102213/16/1022131673_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_5677487c97d9b17e25709fef85d546f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
منحة من البنك الدولي للبنان للحد من الانبعاثات الضارة
تابعنا عبر
وقع وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، وجان كريستوف كاريه ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مشروع الحد من الانبعاثات العضوية الثابتة عبر إدارة النفايات.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتم تمويل المشروع من قبل صندوق البيئة العالمي، وهو أكبر ممول دولي لمشاريع حماية التنوع البيولوجي، وتأهيل الموارد الطبيعية، والحد من التلوث، ومواجهة التغير المناخي بالدول النامية، بحسب موقع
"الجديد".
وفي إطار الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن الحرق العشوائي للنفايات الصلبة، يمنح البنك الدولي لبنان منحة جديدة بقيمة 8.86 مليون دولار.
وتهدف المنحة إلى تحسين إدارة النفايات على مستوى البلديات بما في ذلك إعادة تدويرها واستخدامها كسماد، بجانب الحد من تعرض السكان في شمال وجنوب لبنان للمواد الخطرة.
وأشار كاريه إلى أن لبنان أحرز تقدما في وضع أساس قانوني متين للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
ووضع مسودة استراتيجية وطنية مستندة لمبادئ الاقتصاد الدائري، على الرغم من التحديات المتزايدة.
من جانبه، ذكر الوزير اللبناني أنه في إطار المشروع، سيتم اتخاذ خطوات لمكافحة المكبات العشوائية في مناطق محددة في شمال لبنان وجنوبه من خلال تطوير منظومات النفايات الصلبة في هذه المناطق الخدماتية.