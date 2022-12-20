https://sputnikarabic.ae/20221220/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-الإجراءات-ضد-إيران-يمكنها-تعطيل-إحياء-الاتفاق-النووي-1071379844.html
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الإجراءات ضد إيران يمكنها تعطيل إحياء الاتفاق النووي
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الإجراءات ضد إيران يمكنها تعطيل إحياء الاتفاق النووي
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الضغط المفروض على إيران يمكنه تعطيل إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T00:40+0000
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سبوتنيك. وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين "لا نرى مشاكل مستعصية تحول دون استعادة الاتفاق النووي، ومع ذلك، نجد أنفسنا في منعطف حرج فمحاولات الضغط على إيران والتوترات المتصاعدة بشكل غير مبرر الاتفاق، والهجمات المفتعلة لاستفزاز الأطراف الآخرين من شأنها أن تلغي تمامًا احتمالات استعادة االاتفاق النووي."وأضاف نيبينزيا أنه إذا ساد نهج الضغط، فإنه سيمثل خروجا عن المعايير السامية للدبلوماسية التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق النووي.يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد وقعوا على الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة على إيران، فيما ردت طهران بالتخلي التدريجي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، وبدأ البلدان محادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أن تولى جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا, إيران
أخبار العالم الآن, روسيا, إيران
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الإجراءات ضد إيران يمكنها تعطيل إحياء الاتفاق النووي
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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الضغط المفروض على إيران يمكنه تعطيل إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
سبوتنيك. وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين "لا نرى مشاكل مستعصية تحول دون استعادة الاتفاق النووي، ومع ذلك، نجد أنفسنا في منعطف حرج فمحاولات الضغط على إيران والتوترات المتصاعدة بشكل غير مبرر الاتفاق، والهجمات المفتعلة لاستفزاز الأطراف الآخرين من شأنها أن تلغي تمامًا احتمالات استعادة االاتفاق النووي."
وأضاف نيبينزيا أنه إذا ساد نهج الضغط، فإنه سيمثل خروجا عن المعايير السامية للدبلوماسية التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق النووي.
يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد وقعوا على الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.
وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة على إيران
، فيما ردت طهران بالتخلي التدريجي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، وبدأ البلدان محادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أن تولى جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.