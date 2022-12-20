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https://sputnikarabic.ae/20221220/موسكو-تطور-طائرة-مسيرة-جديدة-يمكنها-العمل-في-العاصفة-والحرارة-الشديدة-1071380812.html
موسكو تطور طائرة مسيرة جديدة يمكنها العمل في العاصفة والحرارة الشديدة
موسكو تطور طائرة مسيرة جديدة يمكنها العمل في العاصفة والحرارة الشديدة
قال المدير الفني لشركة "سبيتسسفياز زاشيتا" فلاديمير تيخونوف أن الشركة طورت طائرة مسيرة فريدة من نوعها يمكنها الهبوط في عاصفة ولا تخشى الحرارة البالغة 70 درجة. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T04:36+0000
2022-12-20T04:36+0000
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "الإقلاع والهبوط ليس فقط على المياه العذبة، ولكن على مياه البحر، على موجة ارتفعت بمقدار 1.5 متر. حتى لو تمكنت طائرات مسيرة أخرى من الإقلاع من الماء أو الهبوط على الماء، فإنها مقيدة بظروف درجة الحرارة ... إذا كانت أكثر من 70 درجة مئوية، لن ينطلق أي جهاز. لم يقوم بذلك أي أحد سواء في سوقنا أو في السوق الخارجية".وأوضح أن هذه الخصائص مطلوبة، على سبيل المثال، بالصحراء - فالطائرة المسيرة قادرة على الإقلاع من الرمال أيضًا.الطائرة المسيرة جيدة أيضًا في تحليل منطقة الحريق، والانسكاب النفطي، ويمكنها أخذ عينات من المياه وأداء العديد من المهام الأخرى، ومساعدة رجال الإنقاذ والقوات الخاصة والجيش.وفقًا لتيخونوف، بدأ تطوير الطائرة المسيرة في عام 2017. في البداية ، كان من المفترض أن يتم استخدامها في خطوط العرض الشمالية وتم إجراء اختبارين ناجحين هناك.
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رصد عسكري
رصد عسكري

موسكو تطور طائرة مسيرة جديدة يمكنها العمل في العاصفة والحرارة الشديدة

04:36 GMT 20.12.2022
© AFP 2022 / George Ourfalianطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / George Ourfalian
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قال المدير الفني لشركة "سبيتسسفياز زاشيتا" فلاديمير تيخونوف أن الشركة طورت طائرة مسيرة فريدة من نوعها يمكنها الهبوط في عاصفة ولا تخشى الحرارة البالغة 70 درجة.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "الإقلاع والهبوط ليس فقط على المياه العذبة، ولكن على مياه البحر، على موجة ارتفعت بمقدار 1.5 متر. حتى لو تمكنت طائرات مسيرة أخرى من الإقلاع من الماء أو الهبوط على الماء، فإنها مقيدة بظروف درجة الحرارة ... إذا كانت أكثر من 70 درجة مئوية، لن ينطلق أي جهاز. لم يقوم بذلك أي أحد سواء في سوقنا أو في السوق الخارجية".
وأوضح أن هذه الخصائص مطلوبة، على سبيل المثال، بالصحراء - فالطائرة المسيرة قادرة على الإقلاع من الرمال أيضًا.
وأشار إلى أن قدرة حمل الطائرة المسيرة تصل إلى 5 كيلوغرامات، ومدة الرحلة 40 دقيقة. يمكن استخدام الطائرة في الظروف المناخية القاسية سواء في البحر أو على اليابسة، نظرًا لدرجة الحماية العالية للطائرة المسيرة من الماء.
الطائرة المسيرة جيدة أيضًا في تحليل منطقة الحريق، والانسكاب النفطي، ويمكنها أخذ عينات من المياه وأداء العديد من المهام الأخرى، ومساعدة رجال الإنقاذ والقوات الخاصة والجيش.
وفقًا لتيخونوف، بدأ تطوير الطائرة المسيرة في عام 2017. في البداية ، كان من المفترض أن يتم استخدامها في خطوط العرض الشمالية وتم إجراء اختبارين ناجحين هناك.
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