https://sputnikarabic.ae/20221220/موسكو-تعلن-عدم-رضاها-عن-رد-فعل-الأمم-المتحدة-غير-الملائم-على-إعدام-أسرى-حرب-روس-في-دونباس-1071392088.html
موسكو تعلن عدم رضاها عن رد فعل الأمم المتحدة "غير الملائم" على إعدام أسرى حرب روس في دونباس
موسكو تعلن عدم رضاها عن رد فعل الأمم المتحدة "غير الملائم" على إعدام أسرى حرب روس في دونباس
أدانت موسكو رد فعل الأمم المتحدة، الذي وصفته بأنه "غير ملائم" على إعدام أسرى حرب روس في دونباس. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T10:58+0000
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موسكو - سبوتنيك. قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، ووفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو غير راضية للغاية عن رد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر ترك على إطلاق النار على أسرى حرب روس في دونباس.وقال فيرشينين: "نحن غير راضين عن رد فعل من هذا القبيل للمدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إننا نعتبر أن تقييم المفوض السامي للفظائع التي ارتكبتها القوات الأوكرانية غير كاف، وأن موقفه من هذه المأساة ساخر وغير مبدئي".وكان مقطع فيديو قد انتشر على الإنترنت في نوفمبر/ تشرين الثاني يظهر ما بدا أنه إعدام لجنود روس أسرتهم القوات الأوكرانية، وأرسلته روسيا إلى جميع المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة.طالع أيضا: محللون لـ"سبوتنيك": المستفيد من جرائم الحرب ضد الجنود الروس هم "مشغلو أوكرانيا الرسميون"
https://sputnikarabic.ae/20221201/وزير-الاقتصاد-الألماني-يقول-إنه-مسؤول-عن-مقتل-جنود-روس-في-أوكرانيا-1070742378.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
موسكو تعلن عدم رضاها عن رد فعل الأمم المتحدة "غير الملائم" على إعدام أسرى حرب روس في دونباس
10:58 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 11:00 GMT 20.12.2022) تابعنا عبر
أدانت موسكو رد فعل الأمم المتحدة، الذي وصفته بأنه "غير ملائم" على إعدام أسرى حرب روس في دونباس.
موسكو - سبوتنيك. قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، ووفق تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو غير راضية للغاية عن رد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
فولكر ترك على إطلاق النار على أسرى حرب روس في دونباس.
وقال فيرشينين: "نحن غير راضين
عن رد فعل من هذا القبيل للمدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إننا نعتبر أن تقييم المفوض السامي للفظائع التي ارتكبتها القوات الأوكرانية غير كاف، وأن موقفه من هذه المأساة ساخر وغير مبدئي".
وفيما أشار الدبلوماسي إلى أنه لم يكن هناك أي رد فعل آخر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قال: "على الرغم من ذلك، سنواصل السعي من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكذلك من الهياكل ذات الصلة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى إدانة مبدئية وقاسية لأفعال الجلادين الأوكرانيين".
وكان مقطع فيديو قد انتشر على الإنترنت في نوفمبر/ تشرين الثاني يظهر ما بدا أنه إعدام لجنود روس أسرتهم القوات الأوكرانية، وأرسلته روسيا إلى جميع المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة.