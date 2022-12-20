موسكو تنبض بالحياة رغم الثلوج الكثيفة
شهدت العاصمة الروسية في الأيام الأخيرة تحذيرا طارئا بسبب حالة الطقس، حيث تساقطت الثلوج بكثافة، والذي لم نشهده منذ أكثر من 80 عامًا. حيث وصل ارتفاع الانجرافات الثلجية بحلول يوم الاثنين إلى نصف متر، وهناك انجرافات على طول الطرق وصقيع، ولايزال عمال المرافق يعملون على تنظيف الأحياء.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمارة مع الأطفال في أحد شوارع موسكو، روسيا 18 نديسمبر 2022
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المارة مع الأطفال في أحد شوارع موسكو، روسيا 18 نديسمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورعامل مرافق عامة يزيل الثلوج من محطة مواصلات في مدينة موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
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عامل مرافق عامة يزيل الثلوج من محطة مواصلات في مدينة موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Natalia Seliverstovaخدمة توصيل البريد السريع تعمل بعد تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2022
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© Sputnik . Natalia Seliverstova
خدمة توصيل البريد السريع تعمل بعد تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2022
© Sputnik . Sergei Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لدير الرجال نوفوسباسكي في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
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© Sputnik . Sergei Pyatakov/
منظر لدير الرجال نوفوسباسكي في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورأطفال يتزحلقون من تل في ساحة للألعاب في فناء بموسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
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أطفال يتزحلقون من تل في ساحة للألعاب في فناء بموسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصوررمان تحت الثلج في أحد مراكز التسوق في "سوق بريوبرازينسكي" في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
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رمان تحت الثلج في أحد مراكز التسوق في "سوق بريوبرازينسكي" في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . MIkhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصوررجل مع أطفال في أحد باحات موسكو بعد تساقط الثلوج، روسيا 18 ديسمبر 2022
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رجل مع أطفال في أحد باحات موسكو بعد تساقط الثلوج، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . MIkhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصوربيوت الطيور في حديقة سوكولنيكي بعد تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
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بيوت الطيور في حديقة سوكولنيكي بعد تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورسيارات أهل موسكو المغطاة بالثلوج، روسيا 18 ديسمبر 2022
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سيارات أهل موسكو المغطاة بالثلوج، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمال المرافق العامة يزيلون الثلوج من محطة للمواصلات العامة في موسكو، روسيا 18 ديسمر 2022
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عمال المرافق العامة يزيلون الثلوج من محطة للمواصلات العامة في موسكو، روسيا 18 ديسمر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصوربيع أشجار عيد الميلاد في مراكز التسوق في سوق بريوبرادينسكي، روسيا 18 ديسمبر 2022
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بيع أشجار عيد الميلاد في مراكز التسوق في سوق بريوبرادينسكي، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورامرأة مع طفلها تتزلج في حديقة سوكولنيكي بعد تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
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امرأة مع طفلها تتزلج في حديقة سوكولنيكي بعد تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصوركلب من فصيلة البج في نزهة في موسكو بعد تساقط الثلوج، روسيا 18 ديسمبر 2022
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كلب من فصيلة البج في نزهة في موسكو بعد تساقط الثلوج، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالناس يتنزهون في حديقة ألكسندر المغطاة بالثلوج في موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
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الناس يتنزهون في حديقة ألكسندر المغطاة بالثلوج في موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعامل المرافق العامة ينظف ساحة مانيجنايا المغطاة بالثلوج وسط موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
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عامل المرافق العامة ينظف ساحة مانيجنايا المغطاة بالثلوج وسط موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورحركة مرور السيارات أثناء تساقط الثلوج وسط موسكو، روسيا 10 ديسمبر 2022
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© Sputnik . Natalia Seliverstova/
حركة مرور السيارات أثناء تساقط الثلوج وسط موسكو، روسيا 10 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالكثبان الثلجية على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
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الكثبان الثلجية على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورحرس الشرف أمام شعلة "النار الخالدة" بجوار قبر الجندي المجهول في موسكو المغطى بالثلوج في حديقة ألكسندر، روسيا 11 ديسمبر 2022
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حرس الشرف أمام شعلة "النار الخالدة" بجوار قبر الجندي المجهول في موسكو المغطى بالثلوج في حديقة ألكسندر، روسيا 11 ديسمبر 2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تلتقط صورا لأغصان الشجر المغطى بالثلج في أحد أحياء موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
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© Sputnik . Kirill Kallinikov/
امرأة تلتقط صورا لأغصان الشجر المغطى بالثلج في أحد أحياء موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورتمثال للعجوز "بابا ياغا" (كائنٌ شرير في الفُلكلور السُلافي) مغطاة بالثلوج أمام المسرح الوطني للموسيقى الشعبية وأغنية "الخاتم الذهبي" في موسكو، روسيا 10 ديسمبر 2022
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تمثال للعجوز "بابا ياغا" (كائنٌ شرير في الفُلكلور السُلافي) مغطاة بالثلوج أمام المسرح الوطني للموسيقى الشعبية وأغنية "الخاتم الذهبي" في موسكو، روسيا 10 ديسمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورأطفال يلعبون في أحد أحياء موسكو، روسيا 10 ديسمبر 2022
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أطفال يلعبون في أحد أحياء موسكو، روسيا 10 ديسمبر 2022