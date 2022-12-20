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https://sputnikarabic.ae/20221220/موسكو-تنبض-بالحياة-رغم-الثلوج-الكثيفة-1071399385.html
موسكو تنبض بالحياة رغم الثلوج الكثيفة
موسكو تنبض بالحياة رغم الثلوج الكثيفة
شهدت العاصمة الروسية في الأيام الأخيرة تحذيرا طارئا بسبب حالة الطقس، حيث تساقطت الثلوج بكثافة، والذي لم نشهده منذ أكثر من 80 عامًا. حيث وصل ارتفاع الانجرافات... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T15:44+0000
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фото, صور, موسكو, روسيا
фото, صور, موسكو, روسيا

موسكو تنبض بالحياة رغم الثلوج الكثيفة

15:44 GMT 20.12.2022
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شهدت العاصمة الروسية في الأيام الأخيرة تحذيرا طارئا بسبب حالة الطقس، حيث تساقطت الثلوج بكثافة، والذي لم نشهده منذ أكثر من 80 عامًا. حيث وصل ارتفاع الانجرافات الثلجية بحلول يوم الاثنين إلى نصف متر، وهناك انجرافات على طول الطرق وصقيع، ولايزال عمال المرافق يعملون على تنظيف الأحياء.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمارة مع الأطفال في أحد شوارع موسكو، روسيا 18 نديسمبر 2022
المارة مع الأطفال في أحد شوارع موسكو - سبوتنيك عربي
1/21
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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المارة مع الأطفال في أحد شوارع موسكو، روسيا 18 نديسمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورعامل مرافق عامة يزيل الثلوج من محطة مواصلات في مدينة موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
عامل مرافق عامة يزيل الثلوج من محطة مواصلات في مدينة موسكو - سبوتنيك عربي
2/21
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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عامل مرافق عامة يزيل الثلوج من محطة مواصلات في مدينة موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Natalia Seliverstovaخدمة توصيل البريد السريع تعمل بعد تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2022
خدمة توصيل البريد السريع تعمل بعد تساقط الثلوج في موسكو - سبوتنيك عربي
3/21
© Sputnik . Natalia Seliverstova
خدمة توصيل البريد السريع تعمل بعد تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2022
© Sputnik . Sergei Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لدير الرجال نوفوسباسكي في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
منظر لدير الرجال نوفوسباسكي في موسكو - سبوتنيك عربي
4/21
© Sputnik . Sergei Pyatakov
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منظر لدير الرجال نوفوسباسكي في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورأطفال يتزحلقون من تل في ساحة للألعاب في فناء بموسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
أطفال يتزحلقون من تل في ساحة للألعاب في فناء بموسكو - سبوتنيك عربي
5/21
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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أطفال يتزحلقون من تل في ساحة للألعاب في فناء بموسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصوررمان تحت الثلج في أحد مراكز التسوق في "سوق بريوبرازينسكي" في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
رمان تحت الثلج في أحد مراكز التسوق في سوق بريوبرازينسكي في موسكو - سبوتنيك عربي
6/21
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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رمان تحت الثلج في أحد مراكز التسوق في "سوق بريوبرازينسكي" في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . MIkhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصوررجل مع أطفال في أحد باحات موسكو بعد تساقط الثلوج، روسيا 18 ديسمبر 2022
رجل مع أطفال في أحد باحات موسكو بعد تساقط الثلوج - سبوتنيك عربي
7/21
© Sputnik . MIkhail Voskresenskiy
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رجل مع أطفال في أحد باحات موسكو بعد تساقط الثلوج، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . MIkhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصوربيوت الطيور في حديقة سوكولنيكي بعد تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
بيوت الطيور في حديقة سوكولنيكي بعد تساقط الثلوج في موسكو - سبوتنيك عربي
8/21
© Sputnik . MIkhail Voskresenskiy
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بيوت الطيور في حديقة سوكولنيكي بعد تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورسيارات أهل موسكو المغطاة بالثلوج، روسيا 18 ديسمبر 2022
سيارات أهل موسكو المغطاة بالثلوج - سبوتنيك عربي
9/21
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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سيارات أهل موسكو المغطاة بالثلوج، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمال المرافق العامة يزيلون الثلوج من محطة للمواصلات العامة في موسكو، روسيا 18 ديسمر 2022
عمال المرافق العامة يزيلون الثلوج من محطة للمواصلات العامة في موسكو - سبوتنيك عربي
10/21
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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عمال المرافق العامة يزيلون الثلوج من محطة للمواصلات العامة في موسكو، روسيا 18 ديسمر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصوربيع أشجار عيد الميلاد في مراكز التسوق في سوق بريوبرادينسكي، روسيا 18 ديسمبر 2022
بيع أشجار عيد الميلاد في مراكز التسوق في سوق بريوبرادينسكي - سبوتنيك عربي
11/21
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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بيع أشجار عيد الميلاد في مراكز التسوق في سوق بريوبرادينسكي، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورامرأة مع طفلها تتزلج في حديقة سوكولنيكي بعد تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
امرأة مع طفلها تتزلج في حديقة سوكولنيكي بعد تساقط الثلوج في موسكو - سبوتنيك عربي
12/21
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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امرأة مع طفلها تتزلج في حديقة سوكولنيكي بعد تساقط الثلوج في موسكو، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصوركلب من فصيلة البج في نزهة في موسكو بعد تساقط الثلوج، روسيا 18 ديسمبر 2022
كلب من فصيلة البج في نزهة في موسكو بعد تساقط الثلوج - سبوتنيك عربي
13/21
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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كلب من فصيلة البج في نزهة في موسكو بعد تساقط الثلوج، روسيا 18 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالناس يتنزهون في حديقة ألكسندر المغطاة بالثلوج في موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
الناس يتنزهون في حديقة ألكسندر المغطاة بالثلوج في موسكو - سبوتنيك عربي
14/21
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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الناس يتنزهون في حديقة ألكسندر المغطاة بالثلوج في موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعامل المرافق العامة ينظف ساحة مانيجنايا المغطاة بالثلوج وسط موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
عامل المرافق العامة ينظف ساحة مانيجنايا المغطاة بالثلوج وسط موسكو - سبوتنيك عربي
15/21
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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عامل المرافق العامة ينظف ساحة مانيجنايا المغطاة بالثلوج وسط موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورحركة مرور السيارات أثناء تساقط الثلوج وسط موسكو، روسيا 10 ديسمبر 2022
حركة مرور السيارات أثناء تساقط الثلوج وسط موسكو - سبوتنيك عربي
16/21
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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حركة مرور السيارات أثناء تساقط الثلوج وسط موسكو، روسيا 10 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالكثبان الثلجية على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
الكثبان الثلجية على الساحة الحمراء في موسكو - سبوتنيك عربي
17/21
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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الكثبان الثلجية على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورحرس الشرف أمام شعلة "النار الخالدة" بجوار قبر الجندي المجهول في موسكو المغطى بالثلوج في حديقة ألكسندر، روسيا 11 ديسمبر 2022
حرس الشرف أمام شعلة النار الخالدة بجوار قبر الجندي المجهول في موسكو المغطى بالثلوج في حديقة ألكسندر - سبوتنيك عربي
18/21
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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حرس الشرف أمام شعلة "النار الخالدة" بجوار قبر الجندي المجهول في موسكو المغطى بالثلوج في حديقة ألكسندر، روسيا 11 ديسمبر 2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تلتقط صورا لأغصان الشجر المغطى بالثلج في أحد أحياء موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
امرأة تلتقط صورا لأغصان الشجر المغطى بالثلج في أحد أحياء موسكو - سبوتنيك عربي
19/21
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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امرأة تلتقط صورا لأغصان الشجر المغطى بالثلج في أحد أحياء موسكو، روسيا 11 ديسمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورتمثال للعجوز "بابا ياغا" (كائنٌ شرير في الفُلكلور السُلافي) مغطاة بالثلوج أمام المسرح الوطني للموسيقى الشعبية وأغنية "الخاتم الذهبي" في موسكو، روسيا 10 ديسمبر 2022
تمثال العجوز بابا ياغا مغطاة بالثلوج أمام المسرح الوطني للموسيقى الشعبية وأغنية الخاتم الذهبي في موسكو، روسيا 10 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي
20/21
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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تمثال للعجوز "بابا ياغا" (كائنٌ شرير في الفُلكلور السُلافي) مغطاة بالثلوج أمام المسرح الوطني للموسيقى الشعبية وأغنية "الخاتم الذهبي" في موسكو، روسيا 10 ديسمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورأطفال يلعبون في أحد أحياء موسكو، روسيا 10 ديسمبر 2022
Дети играют на горке в Москве - سبوتنيك عربي
21/21
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أطفال يلعبون في أحد أحياء موسكو، روسيا 10 ديسمبر 2022
اقرأ أيضا - تأجيل 50 رحلة وإلغاء 13 في مطارات موسكو بسبب عاصفة ثلجية
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