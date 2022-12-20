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https://sputnikarabic.ae/20221220/موسكو-تنشر-أسلحة-لا-تقهر-1071385709.html
موسكو تنشر أسلحة لا تقهر
موسكو تنشر أسلحة لا تقهر
كتبت صحيفة "نيوزويك" أن الجيش الروسي اعتمد أسلحة لا تقهر. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T09:21+0000
2022-12-20T09:21+0000
رصد عسكري
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وجاء في المقال "روسيا قامت بتشغيل نظام قتالي فتاك آخر طراز "أفانغارد" ... وفقًا للسلطات الروسية، فإن السلاح قادر على التحليق أسرع بـ 27 مرة من سرعة الصوت ولا يمكن اعتراضه".ويشير المؤلف إلى أن "أفانغارد" كان من بين الأسلحة الروسية الجديدة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/ آذار 2018.وفقًا لمحللين عسكريين وردت تعليقاتهم في المقال، يبلغ مدى "أفانغارد" أكثر من 6000 كيلومتر. وأشار الخبراء إلى أن الصاروخ يمكن أن يحمل رأسًا حربيًا تقليديًا أو نوويًا.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الأسبوع الماضي، أن الفوج الثاني مع نظام الصواريخ الاستراتيجية "أفانغارد" قد بدأ الخدمة القتالية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

موسكو تنشر أسلحة لا تقهر

09:21 GMT 20.12.2022
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
/
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كتبت صحيفة "نيوزويك" أن الجيش الروسي اعتمد أسلحة لا تقهر.
وجاء في المقال "روسيا قامت بتشغيل نظام قتالي فتاك آخر طراز "أفانغارد" ... وفقًا للسلطات الروسية، فإن السلاح قادر على التحليق أسرع بـ 27 مرة من سرعة الصوت ولا يمكن اعتراضه".
ويشير المؤلف إلى أن "أفانغارد" كان من بين الأسلحة الروسية الجديدة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/ آذار 2018.
وفقًا لمحللين عسكريين وردت تعليقاتهم في المقال، يبلغ مدى "أفانغارد" أكثر من 6000 كيلومتر. وأشار الخبراء إلى أن الصاروخ يمكن أن يحمل رأسًا حربيًا تقليديًا أو نوويًا.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الأسبوع الماضي، أن الفوج الثاني مع نظام الصواريخ الاستراتيجية "أفانغارد" قد بدأ الخدمة القتالية.
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