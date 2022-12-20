https://sputnikarabic.ae/20221220/موسكو-تنشر-أسلحة-لا-تقهر-1071385709.html
موسكو تنشر أسلحة لا تقهر
موسكو تنشر أسلحة لا تقهر
كتبت صحيفة "نيوزويك" أن الجيش الروسي اعتمد أسلحة لا تقهر. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T09:21+0000
2022-12-20T09:21+0000
2022-12-20T09:21+0000
رصد عسكري
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وجاء في المقال "روسيا قامت بتشغيل نظام قتالي فتاك آخر طراز "أفانغارد" ... وفقًا للسلطات الروسية، فإن السلاح قادر على التحليق أسرع بـ 27 مرة من سرعة الصوت ولا يمكن اعتراضه".ويشير المؤلف إلى أن "أفانغارد" كان من بين الأسلحة الروسية الجديدة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/ آذار 2018.وفقًا لمحللين عسكريين وردت تعليقاتهم في المقال، يبلغ مدى "أفانغارد" أكثر من 6000 كيلومتر. وأشار الخبراء إلى أن الصاروخ يمكن أن يحمل رأسًا حربيًا تقليديًا أو نوويًا.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الأسبوع الماضي، أن الفوج الثاني مع نظام الصواريخ الاستراتيجية "أفانغارد" قد بدأ الخدمة القتالية.
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2022
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
موسكو تنشر أسلحة لا تقهر
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كتبت صحيفة "نيوزويك" أن الجيش الروسي اعتمد أسلحة لا تقهر.
وجاء في المقال "روسيا قامت بتشغيل نظام قتالي فتاك آخر طراز "أفانغارد"
... وفقًا للسلطات الروسية، فإن السلاح قادر على التحليق أسرع بـ 27 مرة من سرعة الصوت ولا يمكن اعتراضه".
ويشير المؤلف إلى أن "أفانغارد" كان من بين الأسلحة الروسية الجديدة التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/ آذار 2018.
وفقًا لمحللين عسكريين وردت تعليقاتهم في المقال، يبلغ مدى "أفانغارد" أكثر من 6000 كيلومتر. وأشار الخبراء إلى أن الصاروخ يمكن أن يحمل رأسًا حربيًا تقليديًا أو نوويًا.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الأسبوع الماضي، أن الفوج الثاني مع نظام الصواريخ الاستراتيجية "أفانغارد" قد بدأ الخدمة القتالية.