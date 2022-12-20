https://sputnikarabic.ae/20221220/موقع-عبري-إسرائيل-تتبرع-بعشرات-المولدات-لأوكرانيا-1071416008.html
موقع عبري: إسرائيل تتبرع بعشرات المولدات لأوكرانيا
موقع عبري: إسرائيل تتبرع بعشرات المولدات لأوكرانيا
أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية تبرعت بـ 17 مولدا كهربائيا لأوكرانيا. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T17:04+0000
2022-12-20T17:04+0000
2022-12-20T17:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
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وذكر الموقع الإلكتروني "مفزاك لايف"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "على خلفية التدمير الذي لحق بالبنية التحتية في اوكرانيا، قررت السلطات الإسرائيلية التبرع بـ 17 مولدا كهربائيا لتزويد المستشفيات والبنية التحتية للمياه في منطقة خيرسون الأوكرانية".وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن السفارة الإسرائيلية في كييف قامت بتوزيع الـ 17 مولدا كهربائيا إلى منطقة خيرسون الأوكرانية، والتي تبرعت بها هيئة أو وكالة المعونة الوطنية لدولة إسرائيل، وهي المولدات التي تم توجيه معظمها مباشرة إلى المستشفيات.ولفت الموقع إلى أن إسرائيل قامت بتقديم مساعدات إنسانية وطبية متعددة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في شهر فبراير/شباط الماضي.ومن بين تلك المساعدات إضافة إلى المولدات الكهربائية، توفير الطعام والملابس الشتوية والبطاطين والأدوية ومعدات الطوارئ، فضلا عن المستشفى الميداني غربي أوكرانيا.في سياق متصل، ارتفعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بشكل حاد وسط الأوضاع في أوكرانيا وإبرام "اتفاقيات أبراهام للسلام"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.وذكرت صحيفة "هآرتس"، مطلع الشهر الجاري، وفقا لبيانات حصلت عليها: "هذا العام لم ينته بعد، ولكن يبدو أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق مبيعات قوية بشكل خاص وقائمة طويلة من صفقات الدفاع، على الرغم من أن وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية وافقت فقط على عدد صغير نسبيًا من الصفقات مقارنة بالسنوات السابقة".وبحسب الصحيفة، فإن الزيادة في الصادرات ترجع في المقام الأول إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والوضع في أوكرانيا، مما أثر إيجابا على مطالب عدد من الدول للسلاح.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, إسرائيل
موقع عبري: إسرائيل تتبرع بعشرات المولدات لأوكرانيا
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أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية تبرعت بـ 17 مولدا كهربائيا لأوكرانيا.
وذكر الموقع الإلكتروني "مفزاك لايف"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "على خلفية التدمير الذي لحق بالبنية التحتية في اوكرانيا، قررت السلطات الإسرائيلية التبرع بـ 17 مولدا كهربائيا لتزويد المستشفيات والبنية التحتية للمياه في منطقة خيرسون الأوكرانية".
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن السفارة الإسرائيلية
في كييف قامت بتوزيع الـ 17 مولدا كهربائيا إلى منطقة خيرسون الأوكرانية، والتي تبرعت بها هيئة أو وكالة المعونة الوطنية لدولة إسرائيل، وهي المولدات التي تم توجيه معظمها مباشرة إلى المستشفيات.
ولفت الموقع إلى أن إسرائيل قامت بتقديم مساعدات إنسانية وطبية متعددة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في شهر فبراير/شباط الماضي.
ومن بين تلك المساعدات إضافة إلى المولدات الكهربائية، توفير الطعام والملابس الشتوية والبطاطين والأدوية ومعدات الطوارئ، فضلا عن المستشفى الميداني غربي أوكرانيا.
في سياق متصل، ارتفعت صادرات
الأسلحة الإسرائيلية بشكل حاد وسط الأوضاع في أوكرانيا وإبرام "اتفاقيات أبراهام للسلام"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "هآرتس
"، مطلع الشهر الجاري، وفقا لبيانات حصلت عليها: "هذا العام لم ينته بعد، ولكن يبدو أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق مبيعات قوية بشكل خاص وقائمة طويلة من صفقات الدفاع، على الرغم من أن وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية وافقت فقط على عدد صغير نسبيًا من الصفقات مقارنة بالسنوات السابقة".
وبحسب الصحيفة، فإن الزيادة في الصادرات ترجع في المقام الأول إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والوضع في أوكرانيا، مما أثر إيجابا على مطالب عدد من الدول للسلاح.