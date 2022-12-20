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https://sputnikarabic.ae/20221220/ميسي-يحطم-رقما-قياسيا-عالميا-خارج-كرة-القدم-1071389334.html
ميسي يحطم رقما قياسيا عالميا خارج كرة القدم
ميسي يحطم رقما قياسيا عالميا خارج كرة القدم
واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية وهذه المرة بعيدا عن الملاعب. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T10:29+0000
2022-12-20T10:29+0000
رياضة
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حطم الأرجنتيني رقما صمد لفترة طويلة من الزمن وتحديدا منذ عام 2019، وذلك بفضل صورة على موقع "إنستغرام".فقد حظيت صورة الأرجنتيي وهو يحمل كأس العالم بأكثر من 55 مليون حالة إعجاب متغلبا على صورة البيضة التي حصدت عددا أقل بقليل من الإعجابات.هذا ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة صورة ميسي من حالات الإعجاب كونها حديثة ولم يمض أيام على نشرها، بعكس صورة البيضة التي نشرت لأول مرة في 2019 وتحديدا في 4 يناير/ كانون الثاني.يذكر أن الأرجنتين حققت البطولة بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.
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رياضة
رياضة

ميسي يحطم رقما قياسيا عالميا خارج كرة القدم

10:29 GMT 20.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVليونيل ميسي
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية وهذه المرة بعيدا عن الملاعب.
حطم الأرجنتيني رقما صمد لفترة طويلة من الزمن وتحديدا منذ عام 2019، وذلك بفضل صورة على موقع "إنستغرام".
فقد حظيت صورة الأرجنتيي وهو يحمل كأس العالم بأكثر من 55 مليون حالة إعجاب متغلبا على صورة البيضة التي حصدت عددا أقل بقليل من الإعجابات.
© Photoصورة ميسي حاملا لكأس العالم تحظى بحالات إعجاب قياسية
صورة ميسي حاملا لكأس العالم تحظى بحالات إعجاب قياسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
صورة ميسي حاملا لكأس العالم تحظى بحالات إعجاب قياسية
© Photo
هذا ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة صورة ميسي من حالات الإعجاب كونها حديثة ولم يمض أيام على نشرها، بعكس صورة البيضة التي نشرت لأول مرة في 2019 وتحديدا في 4 يناير/ كانون الثاني.
يذكر أن الأرجنتين حققت البطولة بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.
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