https://sputnikarabic.ae/20221220/هواتف-مسؤولين-وكاميرات-مجمع-تصنيع-أسلحة-ماذا-فعل-قراصنة-إيرانيون-في-إسرائيل-1071387253.html

هواتف مسؤولين وكاميرات مجمع تصنيع أسلحة... ماذا فعل قراصنة إيرانيون في إسرائيل؟

هواتف مسؤولين وكاميرات مجمع تصنيع أسلحة... ماذا فعل قراصنة إيرانيون في إسرائيل؟

سلّط تقرير أعدته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الضوء على تفاصيل جديدة حول استيلاء قراصنة إيرانيين على كاميرات تابعة لجهاز أمني إسرائيلي منذ أكثر من سنة. 20.12.2022, سبوتنيك عربي

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وذكر التقرير أن هؤلاء القراصنة هم الذين نشروا على "تلغرام" توثيقا لعملية تفجير القدس المزدوجة التي وقعت الشهر الماضي، التي أودت بحياة صبي يدعى أرييه شتسوفيك، يبلغ من العمر 16 ربيعا، ومواطن آخر يدعى تداسا تشوما بن مادا (50 عاما)، فضلا عن إصابة 47 شخصا بجروح. وجاء في التقرير الذي سينشر بالكامل يوم الخميس أن الجهات الأمنية المعنية أحيطت علما بتلك المسألة.وأوضح مسؤولون للهيئة أن تلك الكاميرا غير مربوطة بأي جهاز مؤسساتي، ويُنظر إلى حمايتها كأي كاميرا عادية منصوبة في الشارع.تضمن فيديو المراقبة لحظة الانفجار الأول بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس، مصحوبا بكتابة عبرية تقولوسيكشف التقرير عن مدى سهولة اقتحام كاميرات المنازل الخاصة ليس في إسرائيل فقط بل في كل العالم، فضلا عن محاولات لاقتحام هواتف مسؤولين إسرائيليين كبار، وسيتم الكشف عن اقتحام كاميرات تابعة لمجمع رفائيل (تصنيع أسلحة) وكاميرات شوارع منصوبة في عدة مدن إسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20220629/أنتم-تحت-سيطرتنا-قراصنة-إيرانيون-يسربون-120-ألف-تفصيل-عن-عملاء-من-موقع-إسرائيلي-1064403452.html

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