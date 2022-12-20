عربي
https://sputnikarabic.ae/20221220/واردات-اليونان-من-روسيا-تنمو-بنسبة-142-وتتجاوز-8-مليارات-دولار-منذ-بداية-العام-1071419244.html
واردات اليونان من روسيا تنمو بنسبة 142% وتتجاوز 8 مليارات دولار منذ بداية العام
واردات اليونان من روسيا تنمو بنسبة 142% وتتجاوز 8 مليارات دولار منذ بداية العام
زادت واردات السلع إلى اليونان من روسيا في الفترة بين يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بنسبة 141.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T18:15+0000
2022-12-20T18:15+0000
اليونان
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070765543_0:299:3107:2047_1920x0_80_0_0_ead1c54aa936ace2157525696b4332bc.jpg
أثينا - سبوتنيك. وذكر مكتب الإحصاء اليوناني، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الواردات بلغت 7.749 مليار يورو (8.2 مليار دولار) بزيادة 141.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 عندما كان الرقم 3.2 مليار يورو.وبلغت قيمة الصادرات اليونانية إلى روسيا 137.2 مليون يورو بانخفاض 14.1% مقارنة بالفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 عندما بلغت الصادرات 159.7 مليون يورو.وقالت الوكالة إن اليونان استوردت في أكتوبر 2022 بضائع روسية بقيمة 916.4 مليون يورو بزيادة 87.7% مقارنة بأكتوبر 2021، مضيفة أن 845.5 مليون من هذا المبلغ أنفقت على شراء الغاز والمنتجات النفطية.
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070765543_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ac1aa8ee6d36a9644f6aa1e50bf393c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليونان, روسيا, اقتصاد
اليونان, روسيا, اقتصاد

واردات اليونان من روسيا تنمو بنسبة 142% وتتجاوز 8 مليارات دولار منذ بداية العام

18:15 GMT 20.12.2022
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورتحميل المؤن والمعدات على كاسحة الجليد "أورال" التي تعمل بالطاقة النووية (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك، روسيا
تحميل المؤن والمعدات على كاسحة الجليد أورال التي تعمل بالطاقة النووية (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
زادت واردات السلع إلى اليونان من روسيا في الفترة بين يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بنسبة 141.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أثينا - سبوتنيك. وذكر مكتب الإحصاء اليوناني، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الواردات بلغت 7.749 مليار يورو (8.2 مليار دولار) بزيادة 141.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 عندما كان الرقم 3.2 مليار يورو.
وبلغت قيمة الصادرات اليونانية إلى روسيا 137.2 مليون يورو بانخفاض 14.1% مقارنة بالفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 عندما بلغت الصادرات 159.7 مليون يورو.
وقالت الوكالة إن اليونان استوردت في أكتوبر 2022 بضائع روسية بقيمة 916.4 مليون يورو بزيادة 87.7% مقارنة بأكتوبر 2021، مضيفة أن 845.5 مليون من هذا المبلغ أنفقت على شراء الغاز والمنتجات النفطية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала