https://sputnikarabic.ae/20221220/واردات-اليونان-من-روسيا-تنمو-بنسبة-142-وتتجاوز-8-مليارات-دولار-منذ-بداية-العام-1071419244.html
واردات اليونان من روسيا تنمو بنسبة 142% وتتجاوز 8 مليارات دولار منذ بداية العام
واردات اليونان من روسيا تنمو بنسبة 142% وتتجاوز 8 مليارات دولار منذ بداية العام
زادت واردات السلع إلى اليونان من روسيا في الفترة بين يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بنسبة 141.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T18:15+0000
2022-12-20T18:15+0000
2022-12-20T18:15+0000
اليونان
روسيا
اقتصاد
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أثينا - سبوتنيك. وذكر مكتب الإحصاء اليوناني، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الواردات بلغت 7.749 مليار يورو (8.2 مليار دولار) بزيادة 141.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 عندما كان الرقم 3.2 مليار يورو.وبلغت قيمة الصادرات اليونانية إلى روسيا 137.2 مليون يورو بانخفاض 14.1% مقارنة بالفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 عندما بلغت الصادرات 159.7 مليون يورو.وقالت الوكالة إن اليونان استوردت في أكتوبر 2022 بضائع روسية بقيمة 916.4 مليون يورو بزيادة 87.7% مقارنة بأكتوبر 2021، مضيفة أن 845.5 مليون من هذا المبلغ أنفقت على شراء الغاز والمنتجات النفطية.
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اليونان, روسيا, اقتصاد
واردات اليونان من روسيا تنمو بنسبة 142% وتتجاوز 8 مليارات دولار منذ بداية العام
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زادت واردات السلع إلى اليونان من روسيا في الفترة بين يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بنسبة 141.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أثينا - سبوتنيك
. وذكر مكتب الإحصاء اليوناني، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الواردات بلغت 7.749 مليار يورو (8.2 مليار دولار) بزيادة 141.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 عندما كان الرقم 3.2 مليار يورو.
وبلغت قيمة الصادرات اليونانية إلى روسيا 137.2 مليون يورو بانخفاض 14.1% مقارنة بالفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 عندما بلغت الصادرات 159.7 مليون يورو.
وقالت الوكالة إن اليونان استوردت في أكتوبر 2022 بضائع روسية بقيمة 916.4 مليون يورو بزيادة 87.7% مقارنة بأكتوبر 2021، مضيفة أن 845.5 مليون من هذا المبلغ أنفقت على شراء الغاز
والمنتجات النفطية.