https://sputnikarabic.ae/20221220/وثيقة-واشنطن-تعتزم-تخصيص-798-مليار-دولار-للإنفاق-الدفاعي-في-عام-2023-1071383015.html
وثيقة: واشنطن تعتزم تخصيص 798 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في عام 2023
وثيقة: واشنطن تعتزم تخصيص 798 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في عام 2023
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، تخصيص 798 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في عام 2023، بزيادة قدرها نحو 10% عن العام السابق. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T08:00+0000
2022-12-20T08:00+0000
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واشنطن - سبوتنيك. أظهرت وثيقة نشرتها الحكومة الأمريكية حول الموازنة الأمريكية لعام 2023، تخصيص نحو 798 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، بزيادة قدرها نحو 69 مليار دولار عن العام الماضي.وكشفت وثيقة لمشروع الموازنة الأمريكية لعام 2023، عن تخصيص الولايات المتحدة 9 مليارات دولار، لتدريب القوات الأوكرانية وتسليحها ومساعدتها استخباراتيا ولوجيستيا.وأظهرت الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي تخصيص 11.8 مليار دولار لتجديد مخزون الولايات المتحدة من المعدات والأسلحة التي تم تقديمها إلى أوكرانيا.وبحسب الوثيقة، فإن الموازنة الأمريكية لعام 2023 تقترح تقديم 13.37 مليار دولار كمساعدات اقتصادية لأوكرانيا إضافة إلى 2.4 مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين.وكان الكونغرس الأمريكي أقر في وقت سابق من هذا الشهر، قانون الدفاع الوطني "إن دي إيه إيه"، الذي سمح بحوالي 850 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي.يتضمن التشريع أيضًا تدابير لزيادة رواتب الجيش الأمريكي، وتوسيع حظر التعاون العسكري مع روسيا، وتقييد المعاملات الكبيرة للذهب مع روسيا وإلغاء تفويض كورونا العسكري الأمريكي.علاوة على ذلك، يوفر التشريع 10 مليارات دولار كمساعدة أمنية لتحديث القدرات الدفاعية لتايوان، بالإضافة إلى 800 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.كما تنازل قانون الدفاع الوطني عن لوائح التعاقد الرئيسية ومنح البنتاغون صلاحيات المشتريات الطارئة لتسريع توفير الذخائر لأوكرانيا، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإشراف المحتمل، والذي يُنظر إليه غالبًا على أنه عقبة أمام الاستحواذ.وفي وقت سابق من هذا الشهر، منع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون إجراءً اتخذه المشرعون الجمهوريون لمراجعة مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والمستخدمة في تمويل أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221219/البيت-الأبيض-بايدن-يوقع-مشروع-قانون-الإنفاق-الدفاعي-الأمريكي-هذا-الأسبوع-1071377664.html
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وثيقة: واشنطن تعتزم تخصيص 798 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في عام 2023
08:00 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 08:05 GMT 20.12.2022) تابعنا عبر
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، تخصيص 798 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في عام 2023، بزيادة قدرها نحو 10% عن العام السابق.
واشنطن - سبوتنيك. أظهرت وثيقة نشرتها الحكومة الأمريكية حول الموازنة الأمريكية لعام 2023، تخصيص نحو 798 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، بزيادة قدرها نحو 69 مليار دولار عن العام الماضي.
وكشفت وثيقة لمشروع الموازنة الأمريكية لعام 2023، عن تخصيص الولايات المتحدة
9 مليارات دولار، لتدريب القوات الأوكرانية وتسليحها ومساعدتها استخباراتيا ولوجيستيا.
وأظهرت الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي تخصيص 11.8 مليار دولار لتجديد مخزون الولايات المتحدة من المعدات والأسلحة التي تم تقديمها إلى أوكرانيا.
وبحسب الوثيقة، فإن الموازنة الأمريكية لعام 2023 تقترح تقديم 13.37 مليار دولار كمساعدات اقتصادية لأوكرانيا إضافة إلى 2.4 مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين.
وكان الكونغرس الأمريكي أقر في وقت سابق من هذا الشهر، قانون الدفاع الوطني "إن دي إيه إيه"، الذي سمح بحوالي 850 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي.
يتضمن التشريع أيضًا تدابير لزيادة رواتب الجيش الأمريكي، وتوسيع حظر التعاون العسكري مع روسيا، وتقييد المعاملات الكبيرة للذهب مع روسيا وإلغاء تفويض كورونا العسكري الأمريكي.
علاوة على ذلك، يوفر التشريع 10 مليارات دولار كمساعدة أمنية لتحديث القدرات الدفاعية لتايوان
، بالإضافة إلى 800 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.
كما تنازل قانون
الدفاع الوطني عن لوائح التعاقد الرئيسية ومنح البنتاغون صلاحيات المشتريات الطارئة لتسريع توفير الذخائر لأوكرانيا، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإشراف المحتمل، والذي يُنظر إليه غالبًا على أنه عقبة أمام الاستحواذ.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، منع أعضاء مجلس النواب
الديمقراطيون إجراءً اتخذه المشرعون الجمهوريون لمراجعة مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والمستخدمة في تمويل أوكرانيا.