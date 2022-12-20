https://sputnikarabic.ae/20221220/وزير-الخارجية-السعودي-المملكة-ترفض-الاعتداء-على-أي-شبر-من-أراضي-العراق-1071403877.html

وزير الخارجية السعودي: المملكة ترفض الاعتداء على أي شبر من أراضي العراق

وزير الخارجية السعودي: المملكة ترفض الاعتداء على أي شبر من أراضي العراق

شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، على أن "المملكة ترفض الاعتداء على أي شبر من أراضي العراق، ونقف معه في محاربة الإرهاب والتطرف". 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T14:02+0000

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2022-12-20T14:02+0000

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وقال في كلمة ألقاها خلال الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والمقامة في الأردن "بغداد 2": "لن ندخر أي جهد في ترجمة الشراكة مع دول المؤتمر على أرض الواقع انطلاقا من إيمان السعودية التام بأن نماءها ورخاءها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنماء ورخاء جيرانها والمنطقة أجمع".وأضاف أن "السعودية تقف جنبا إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية، واستعادة مكانته التاريخية أرضا للحضارة والعلم والمعرفة، والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أية اعتبارات أخرى".وأشار ابن فرحان في كلمته بمؤتمر "بغداد 2" إلى أن "السعودية تؤكد على اعتزامها المضي قدما في تفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي".وتابع لافتا إلى أن "السعودية والعراق يتعاونان من خلال شراكتهما في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وكذلك في مجموعة "أوبك بلس" من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية".كما أشاد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بالإرادة السياسية لدى جمهورية العراق، والمتمثلة في عزم رئيس وزرائها، محمد شياع السوداني، على مواجهة التحديات وتكريس الأمن والاستقرار لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي.ويشارك في مؤتمر بغداد 2 الأردن ومصر والعراق وعدد من الدول منها فرنسا.كما يجمع المؤتمر دولا كبرى في المنطقة، منها إيران والسعودية، مع العراق بعد نسخة أولى في العاصمة العراقية في آب/أغسطس 2021.ويشارك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مؤتمر "بغداد 2".ويناقش المؤتمر في دورته الثانية "التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم"، وفقا للبيان.

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